Venezuela vence a Países Bajos en su debut en el Clásico Mundial de 2026

Venezuela comenzó con muy buen pie su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al imponerse 6-2 sobre Países Bajos en el primer encuentro de un Grupo D que se disputa en el loanDepot Park de Miami.

Tres años después de haber terminado invicta la fase inicial (edición anterior del torneo), la novena sudamericana volvió a mostrar un arranque sólido. En esta ocasión, un rally de cuatro carreras en el quinto inning, junto a una gran defensa y un buen bullpen marcaron la diferencia y encaminaron la primera victoria del certamen.

El juego comenzó con intensidad desde el episodio inicial. La afición venezolana presente en el estadio de los Marlins respondió de inmediato cuando Ronald Acuña Jr. abrió el choque conectando un doble en el primer lanzamiento que vio y previo a que Luis Arráez pegara un sencillo suave hacia el jardín izquierdo que permitía al astro de los Atlanta Braves anotar.

Team Venezuela's Javier Sanoja homers in his home ballpark! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/mcgtsavlco — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

Dicha ventaja volvió a llegar en el cierre del segundo inning a raíz del aporte de Javier Sanoja, quien, precisamente, fungiendo de local ya que pertenece a los propios Marlins en MLB, atacó una recta de 98 millas por hora del abridor neerlandés Antwone Kelly y la envió a 370 pies de distancia, superando la cerca de la izquierda para el momentáneo 2-1 en favor de los de Omar López.

El desafío permaneció cerrado hasta el quinto tramo cuando la ofensiva de Venezuela logró romper el equilibrio. Es que un ataque de cuatro anotaciones, impulsado por batazos oportunos de Arráez y Willson Contreras, terminó inclinando la balanza hacia un conjunto que es aspirante serio a levantar el cetro mundialista. Por otro lado, tanto el cañonero de San Francisco Giants como el de Boston Red Sox terminaron el duelo con dos producidas cada uno.

Con la victoria, la selección dirigida por López dio un paso importante dentro de un segmento considerado uno de los más competitivos del torneo, dado que también aparece toda una potencia como República Dominicana, aunado a Israel y Nicaragua. De hecho, quisqueyanos y nicaragüenses se verán las caras durante la noche del viernes en el propio feudo del sur de Florida.

Ahora, el combinado nacional venezolano intentará mantener su invicto este sábado cuando también funja de local contra Israel, quien debuta en la justa. Mientras tanto, la selección neerlandesa accionará a primera hora versus Nicaragua.

