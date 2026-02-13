La verdadera razón por la que José Ramírez no irá al Clásico Mundial con República Dominicana

José Ramírez es el caso más controversial de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol. El estelar antesalista de los Cleveland Guardians no aceptó el llamado de su selección nacional y eso le ha traído varios enemigos en los aficionados del conjunto quisqueyano.

Muchos aficionados lo han llamado traicionero, pero el infielder tiene una razón de peso para no atender el llamado de su país. A diferencia de otros peloteros, a los que no le fue aprobado el seguro, el tema con Ramírez es estrictamente personal.

De acuerdo con el periodista Héctor Gómez, el embarazo de su esposa produjo que Ramírez cambiara de opinión en torneo al Clásico. No tuvo nada que ver con la titularidad en la tercera base y esa disputa con Manny Machado, como tanto se ha hablado en los últimos días.

“Su esposa está embarazada y podría dar a luz para la fecha de la primera ronda del clásico”, confesó Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano, según el periodista Gómez.

El directivo explicó que en las oportunidades que tuvo de conversar con Ramírez, siempre mostró disposición para estar en el plantel dominicano. No hubo exigencias, como tanto se dice, pero la razón familiar terminó pesando más que el torneo.

“En el momento que dimos a conocer su decisión de no asistir, se le atribuyó a problemas personales, pero hoy podemos decir la verdadera causa, que es el embarazo de su esposa y él (José Ramírez) quiere acompañar a su cónyuge en ese proceso”, aclaró Cruz.

Cruz no descartó la posibilidad de que Ramírez se integre al equipo dirigido por Albert Pujols en la segunda ronda del clásico, en caso de que el país logre avanzar a esa etapa.

Ramírez es uno de los mejores antesalistas de la actualidad y su bate podría ayudar a la causa dominicana en los cuartos de final del evento. “Estructurar el equipo ideal es imposible, pero hemos conformado un equipo competitivo y lo mejor que se ha podido”, dijo.

Ramírez, de 33 años de edad y 13 de experiencia en la MLB, conectó 30 cuadrangulares, remolcó 85 carreras, se robó 44 bases y dejó promedio de .283, en 158 encuentros en 2025. Ha sido convocado al Juego de Estrellas en siete ocasiones y ha logrado seis Bates de Plata en su carrera.

Se espera que Manny Machado sea el antesalista titular de Dominicana en el torneo, pero en la segunda ronda del evento todo podría cambiar.

