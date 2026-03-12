Vinnie Pasquantino se convirtió en el primero con tres jonrones en un juego del Clásico Mundial

Vinnie Pasquantino no había podido conectar de hit antes de enfrentar a México en el cierre del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol. Aunque había jugado muy bien a la defensiva, el jugador de los Kansas City Royals no había estado bien con el bate.

Sin embargo, como lo hacen los grandes bateadores, el estadounidense de ascendencia italiana se convirtió en un héroe para la selección de Italia, al conectar tres jonrones en un mismo partido, para sentenciar a México en la victoria 9 carreras por 1 y así convertirse en el único jugador en la historia en batear tres bambinazos en un juego de Clásico Mundial.

Pasquiantino se había ido de 12-0 antes de conectar su primer jonrón. De hecho, los únicos tres imparables que tiene en el torneo de selecciones son cuadrangulares.

“Este torneo es especial, porque todo el mundo esperaba que solamente cuatro equipos llegaran”, dijo Pasquantino a MLB.com, en referencia a equipos como Estados Unidos, la República Dominicana, Japón y México o Venezuela. “Pero cuando tienes esta clase de sorpresas, crece el juego a nivel global”.

Pasquantino se ha convertido en un líder en el dugout de Italia. Ha sido el impulsor de la tendencia de servir café a los jugadores que batean cuadrangulares y este miércoles ante México vio como sus compañeros lo recibieron en tres oportunidades con un café bien italiano.

“Es un líder”, dijo Francisco Cervelli acerca de su inicialista. “Es el alma del equipo. Este equipo es de él. Ese clubhouse es de él. Toda esa química y todas esas cosas las ha hecho él. Es un grupo muy interesante, muy divertido”.

Pasquantino tuvo una gran jornada defensiva un día antes contra Estados Unidos, en la victoria de su país 8 carreras por 6. Sus jugadas en la primera almohadilla fueron claves para que Italia consiguiera la victoria ante una potencia como el Team USA.

“Somos los campeones del Grupo B y eso es bastante especial”, comentó Pasquantino.

La selección italiana nunca había conseguido cuatro victorias en un torneo, en seis participaciones en el Clásico Mundial de Béisbol. Ahora tendrán que medirse con Puerto Rico en los cuartos de final y, de ganar, irían ante el vencedor del duelo entre Venezuela y Japón.

“Las cosas se van a poner cada vez más difíciles”, reconoció Cervelli. “Tenemos que planificar cómo lo vamos a hacer, pero todo se hace en el campo. Estoy emocionado”.

