Vladimir Guerrero Jr. abandona a los Blue Jays para incorporarse a República Dominicana

Vladimir Guerrero Jr. se despidió este sábado de sus compañeros y coaches de los Toronto Blue Jays con miras a incorporarse a la selección de República Dominicana que jugará el Clásico Mundial como uno de los favoritos al título.

Vladdy se pondrá bajo las órdenes del manager Albert Pujols en los próximos días en Miami de cara al torneo de naciones que arranca este 5 de marzo.

El primera base de los canadienses viene de una campaña sólida como líder de los campeones de la Liga Americana. Será la primera vez que defienda los colores de su país en el Clásico, esto tras no poder jugar en la edición de 2023 por sufrir una inflamación en su rodilla derecha durante un juego de Spring Training, lo que lo obligó a retirarse del roster para priorizar su salud.

Para Guerrero Jr. representar a República Dominicana en el Clásico también es una oportunidad para honrar a su padre Vladimir Guerrero, miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas.

“Estoy listo para el Clásico. No tuve que pedir permiso, sólo le avisé a Toronto que iba a jugar, y me dijeron ‘ok’”, aseguró Vladdy en una charla con el periodista Yancen Pujols.

Ahí va @27vladdyjr terminando su participación con los Blue Jays para irse a reunir con el equipo dominicano en Miami. En una entrevista previa manifestó que quiere ver la reacción de su padre al verlo usar la camiseta dominicana en el Clásico Mundial 2026. pic.twitter.com/3uVkR9TCsM — Antonio Puesán (@antoniopuesan) February 28, 2026

El primera base de los Blue Jays viene de dejar promedios ofensivos de .292/.381/.467 con 34 dobles, 23 jonrones, 84 carreras remolcadas y .848 de OPS en la temporada de 2025, ganándose la invitación al Juego de Estrellas y hasta votos para el MVP de la Liga Americana.

En su carrera ya suma 5 invitaciones al clásico de mitad de temporada, un Guante de Oro y dos Bates de Plata. Además, pactó con Toronto una extensión de 14 temporadas y 500 millones de dólares garantizados, un acuerdo que arruinó los planes de equipos que lo buscarían en la agencia libre y que es histórico para la organización de Canadá. El salario promedio anual del infielder es de $35.7 millones.

Pujols, por su parte, ya había adelantado semanas atrás la disposición de Vladdy de estar en el equipo dominicano. "Vladimir fue uno de los primeros en decir que sí", afirmó Pujols en diciembre.

República Dominicana competirá en el marco del Grupo D en Miami del 6 al 11 de marzo. Debutará el 6 de marzo contra Nicaragua y también se enfrentará a Venezuela, Países Bajos e Israel. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final en Miami para enfrentarse a dos clasificados del Grupo C.

