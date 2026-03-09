Vladimir Guerrero Jr. confiesa que jugó enfermo con República Dominicana ante Países Bajos

Vladimir Guerrero Jr. ha cumplido su sueño de niño: representar a República Dominicana en un torneo como el Clásico Mundial de Béisbol. Y si a dicho anhelo se suma pegar cuadrangular para encabezar el triunfo de su país, la nostalgia lo invade el triple.

"Cuando iba pisando segunda se me salieron las lágrimas. Mirar a la grada y mirar a los fanáticos es algo que te brinda mucha satisfacción", confesó Vladdy a la web oficial de MLB, en relación al jonrón con uno a bordo que pegó en la tercera entrada frente a los neerlandeses.

A pesar de arribar a este lunes con un notable .375 de bateo, aunado al citado vuelacercas y seis producidas en apenas dos compromisos, el hijo del miembro del Salón de la Fama de Cooperstown no ha accionado a un 100% de salud, tal y como lo confesó.

"Llegué un poco enfermo al estadio (el domingo) y no sabía si iba a jugar, pero al llegar vi el locker room y dije que tenía que hacerlo por mi país. Es que por mi país yo muero en el terreno", acotó el astro de los Toronto Blue Jays.

Aunque Dominicana encara esta fase inicial del Clásico en Miami, ha sido probablemente la selección que mayor fanaticada ha reunido en el IoanDepot Park, un aspecto que tiene extra motivado al seleccionado a cinco Juegos de Estrellas de Grandes Ligas. "Obviamente, yo se que si jugamos en Japón, ellos van a ir a vernos. Es algo muy grande ver a esta fanaticada, poder gozar y disfrutar con ellos".

De hecho, Guerrero Jr. dejó un mensaje para todos los aficionados de la selección quisqueyana, ratificando que es capaz de actuar sin estar al 100% físicamente. "Espero que nos sigan apoyando, que seguiremos dando el 100%. Vladdy Jr. hoy jugó enfermo y así dio el todo por el todo".

La novena que dirige Albert Pujols entró a la cuarta jornada del Grupo D igualado con la otra favorita del segmento, Venezuela, con marca de 2-0. No obstante, enfrenta a primera hora a Israel a sabiendas de que una victoria prácticamente la meterá en los cuartos de final del WBC, a expensas de lo que ocurra el miércoles cuando los dos poderosos países (incluyendo sudamericanos) se vean las caras.

Además, Santo Domingo busca redimirse en 2026 tras quedar eliminado en la propia fase de grupos de la edición anterior, cuando cayó contra Venezuela y Puerto Rico.

