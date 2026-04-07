Willson Contreras amenaza a los Brewers tras recibir el pelotazo 24 del equipo en su carrera

Willson Contreras envió un contundente mensaje a los Milwaukee Brewers, después del primer encuentro de la serie, que terminó con victoria lupulosos 8 carreras por 6 ante los Boston Red Sox, en el Fenway Park.

El inicialista venezolano recibió el pelotazo 24 de su carrera de los Brewers y no pudo ocultar su frustración. Lo más paradójico es que el receptor titular de los Brewers es su hermano, William, con quien ganó el Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela hace apenas semanas.

Durante su paso por los Chicago Cubs y los St. Louis Cardinals, el venezolano, que comenzó su carrera como receptor, recibió 23 bolazos de los Brewers y eso no se le borró de la memoria.

Brandon Woodruff le lanzó un envío pegado y rozó su mano, con lo cual llegó a la inicial muy molesto, diciendo unas cuántas cosas al lanzador. De hecho, fue la sexta vez en su carrera que es golpeado por un lanzamiento del pitcher derecho.

Willson Contreras didn't like being hit by Brewers pitcher Brandon Woodruff



He then took a hard slide into second base the next at-bat pic.twitter.com/VwX1uxQ33i — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 7, 2026

"No es solo el pelotazo. Es la vez número 24 que me golpean en mi carrera. La sexta de Woodruff", dijo Contreras en el clubhouse. "Siempre dicen: 'no intentaba golpearte'. Eso ya cansa. La próxima vez que me golpeen, voy a llevarme a uno de ellos por delante. Es un mensaje".

"Hemos pasado por esto... parece que cada año. Él intenta encender a su equipo. Una vez supe qué pasaba, no dejé que me afectara en el montículo", dijo Woodruff, según Boston.com.

Luego del pelotazo, Contreras dejó en evidencia su frustración con la jugada inmediata. Tras un rolling de su compañero Wilyer Abreu, Contreras se deslizó con fuerza en la segunda base, impactando con el campocorto David Hamilton.

El manager de los Brewers, Pat Murphy, salió de manera inmediata a reclamar, pero los árbitros del partido lo consideraron como un deslizamiento normal.

Willson Contreras on the tension between him & the #Brewers:



"It's not just a hit by pitch. That's the 24th time [the Brewers have] hit me in my career. That's the 6th time [Woodruff] hit me... it's not coincidence... they're gonna hit me again, and we'll see what happens." 😳… pic.twitter.com/lf9bbLw3ue — NESN (@NESN) April 7, 2026

Los Red Sox tienen un comienzo de temporada para el olvido, con 2 victorias en 10 partidos. El venezolano fue el destacado de la ofensiva de Boston, al embasarse cinco veces, con un jonrón solitario, un doble, un sencillo y un boleto.

"A veces, cuando juego enojado, juego mejor", admitió Contreras. "Con ellos es diferente, no voy a mentir. Le dije a [Andruw] Monasterio y a Ceddanne Rafaela: 'Este tipo me va a golpear hoy, seguro'. Y lo hicieron. Quizás pase mañana o el día siguiente, y veremos qué sucede".

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