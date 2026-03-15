Wilyer Abreu y su gigantesco cuadrangular de tres carreras para voltear el marcador ante Japón

Wilyer Abreu dio quizás el batazo más importante de su carrera, con el jonrón que le dio la vuelta al marcador en el duelo de cuartos de final entre Venezuela y Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El jardinero de los Boston Red Sox sacó la pelota en el sexto episodio con Gleyber Torres y Ezequiel Tovar en circulación, para colocar a su selección arriba en el mercador 7 carreras por 5, en un compromiso que se disputó en el IoanDepot park de Miami.

Abreu, llamado a ser titular con los Red Sox en la temporada 2026 de la MLB, pescó una recta alta de Hiromi Itoh, quien permitió tres carreras en una entrada de labor. El batazo salió disparado del bate del jardinero, que recorrió las bases con grandes muestras de emoción.

El patrullero tiene dos Guantes de Oro en su carrera y se ha caracterizado más por su defensa que por su ofensiva, pero viene de conectar 22 jonrones en el 2025 con Boston. Tiene apenas 3 temporadas en las Grandes Ligas y lo mejor está por venir para este jugador de 26 años de edad.

WILYER ABREU

THREE-RUN HOME RUN

TEAM VENEZUELA TAKES THE LEAD 🇻🇪 pic.twitter.com/9ovv3fluF6 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 15, 2026

El jardinero ha sido titular en todos los compromisos de Venezuela en este Clásico Mundial, apareciendo en el lineup de Omar López en los partidos ante Países Bajos, Israel, Nicaragua, República Dominicana y este de cuartos de final frente a Japón.

Abreu viene de conseguir con Boston 69 carreras impulsadas y .247 de promedio de bateo en 115 encuentros la temporada pasada. Tiene toda la confianza del manager Alex Cora y ha acumulado experiencia para convertirse en un mejor bateador.

Se espera que sea titular en unos jardines que tienen mucha competencia en el conjunto de Boston para 2026, con Roman Anthony, Ceddanne Rafaela, Jarren Duran y Abreu como candidatos para jugar en los jardines del manager Cora.

Abreu ha sido un bateador clave y oportuno para Venezuela en este Clásico Mundial. El ganador del encuentro entre venezolanos y japoneses se medirá a Italia en las semifinales, que también se jugarán en Miami.

Japón llegó de forma invicta a los cuartos de final y es el actual monarca y máximo ganador del torneo, mientras que Venezuela buscaba meterse en su segunda semifinal de su historia, después de alcanzar esa fase en el año 2009.

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