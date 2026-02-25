Yankees anuncian el estatus de Oswaldo Cabrera para el Opening Day de 2026

El manager de los New York Yankees, Aaron Boone, informó este miércoles en el marco de los entrenamientos primaverales que el utility venezolano Oswaldo Cabrera está en duda para estar en el roster del equipo en el Opening Day, asegurando que aunque progresa de la cirugía en uno de sus tobillos, aún no ha practicado deslizamientos ni ha participado en ningún juego de primavera.

Los Mulos del Bronx llevarán con calma a Cabrera, quien tiene altas probabilidades de comenzar la temporada de 2026 en la lista de lesionados, dándole la oportunidad al dominicano Amed Rosario de tomar su lugar de infielder en el equipo.

Paul DeJong, Zack Short, Braden Shewmake y Jorbit Vivas, quienes no tienen opciones en las ligas menores, también podrían estar en la nómina de Boone en el Día Inaugural.

Cabrera, por su parte, declaró recientemente a su llegada al complejo de los Yankees que su tobillo se siente "increíble", haciendo varias prácticas de bateo en vivo en los últimos días. El venezolano no participará en los primeros juegos de exhibición de la pretemporada, ya que el equipo prefiere que continúe con sus ejercicios y prácticas de bateo antes de exponerlo a la intensidad de un juego real.

Oswaldo Cabrera's status for Opening Day is "TBD," Aaron Boone said. Cabrera is going through drills and appears to be moving well but has not practiced sliding. — Bryan Hoch ⚾️ (@BryanHoch) February 24, 2026

En noviembre de 2025, Cabrera y los Yankees evitaron el arbitraje salarial acordando un contrato de $1.2 millones para esta temporada 2026. Más allá de lo que pueda ganar en la campaña próxima a iniciar, lo importante para el jugador es demostrar que está completamente sano para ayudar desde el banco, como el utility de preferencia del manager Boone.

Cabrera apenas pudo participar en 34 partidos en la campaña de 2025 por la lesión en el tobillo que cerró el telón de su participación, dejando promedios de .243/.322/.308 con 4 dobles, un jonrón y 11 carreras remolcadas.

Para los Yankees recuperar a Cabrera es muy importante, no en vano es un pelotero capaz de jugar como primera, segunda y tercera base, en el campocorto y en los tres jardines del equipo.

"Mi posición favorita es la que el manager necesite ese día. Simplemente me divierto en todas; si me necesitan en el infield o el outfield, mi trabajo es estar lo más 'ready' posible para salir a disfrutarlo", dijo Cabrera en una entrevista reciente.

"A veces veo el lineup y no sé si juego tercera o segunda, así que entreno mi mente para diferentes posiciones. Es un sueño para mí, porque juego posiciones que nunca imaginé y trato de vivir el momento", finalizó.

