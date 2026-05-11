Yankees colocan a Luis Gil en la lista de lesionados: ¿Cuándo volverá a la acción?

No se vislumbra cercano el regreso de Luis Gil a la MLB con los New York Yankees. Este fin de semana se supo que el derecho dominicano, que había sido reasignado a Triple A el pasado 26 de abril, fue inscrito el viernes en la lista de lesionados de siete días de ligas menores.

Gil, de 27 años de edad, se quedó sin un lugar en la rotación de abridores de Aaron Boone para el Opening Day de la temporada de 2026 y comenzó el año con el Scranton. Lo llamaron a Grandes Ligas por un par de semanas y no pudo tener un desempeño que llevara al manager Aaron Boone a considerar siquiera pasarlo al bullpen.

Su situación es compleja, porque ya se incorporó Carlos Rodón, que tuvo su debut en esta campaña el domingo con cuatro ponches en 4.1 innings lanzados en Milwaukee, y en un par de semanas se espera que sea activado el ganador del Cy Young de 2023, Gerrit Cole.

Gil fue Novato del Año de la Liga Americana en 2024, pero desde entonces no ha podido ser consistente y ha lidiado con varias lesiones. De hecho comenzó la temporada pasada en la lista de lesionados de 60 días por una distensión en el dorsal ancho derecho y regresó apenas en agosto.

Luis Gil hits IL, gets shut down from throwing with shoulder injury in Yankees concern https://t.co/gPUq3P3GCW pic.twitter.com/ciFPvEyzUI — New York Post (@nypost) May 9, 2026

¿Qué lesión tiene Luis Gil?

Esta vez el problema de Luis Gil es otro. Lo que han reportado en la organización de los Yankees es que tiene una inflamación en el hombro derecho. Los exámenes que se le practicaron no mostraron daños estructurales, pero se espera que el lanzador dominicano esté fuera de acción por un tiempo considerable.

¿Cuándo volverá a lanzar?

De acuerdo con el reporte de los New York Yankees, no se espera que el derecho lance durante tres semanas. Eso podría elevar a cerca de seis semanas el tiempo en el que estará inactivo, pero es demasiado pronto para asegurarlo y dependerá de lo que se observe una vez que pueda reanudar las actividades.

¿Cuáles son los números de Luis Gil en 2026?

Gil ha hecho cuatro aperturas en Grandes Ligas con los Yankees esta temporada, pero no pudo ser dominante. Dejó efectividad de 6.05, balance de un triunfo por dos derrotas y sólo nueve abanicados por 11 boletos en 19.1 innings lanzados. Antes de enviarlo de regreso a las menores, Aaron Boone hizo una evaluación de su desempeño.

“Tuvo problemas para volver a generar swings en blanco”, señaló Boone al portal de MLB sobre la apertura de Gil contra Houston Astros, en la que no ponchó a nadie y precedió a su democión. Venía de registrar sólo dos abanicados en su salida anterior.

“Ha estado luchando por encontrar consistencia con su mecánica y el perfil de su recta. Una combinación de un comando que no es lo suficientemente bueno y un repertorio que no es tan dominante como cuando Luis está en su mejor nivel; sumas todo eso y te cuesta generar esos swings en blanco”.

El dominicano no lanzó en Triple A tras su descenso y apenas tuvo una salida antes ir a Grandes Ligas. En esa aparición permitió cuatro hits y tres carreras limpias en 4.1 entradas, para efectividad de 5.79, con seis rivales abanicados y cuatro bases por bolas.

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