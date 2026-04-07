3 equipos que pueden adquirir a Luis Gil en un cambio con los Yankees en 2026

Desde los New York Yankees no han dado indicios de que contemplen la idea de escuchar ofertas por Luis Gil, pero entre analistas de MLB están convencidos de que el dominicano puede vestir un uniforme diferente antes de la fecha límite de cambios.

Que el lanzador derecho haya comenzado la temporada en la sucursal Triple A y que en el Bronx esperen el regreso de Carlos Rodón y Gerrit Cole antes del Juego de Estrellas son algunos de los argumentos en los que basan esta teoría.

Gil, que tiene 27 años de edad, estará bajo control del equipo un par de campañas más. No será elegible para la agencia libre hasta 2029, lo que puede interesar a equipos que buscan reforzar su cuerpo de lanzadores y que están dispuestos a pagar el precio que pongan en el Bronx.... o aceptarlo como parte del retorno por una pieza bien cotizada.

1. New York Mets

La rotación de los metropolitanos tiene la décima mejor efectividad colectiva de las Grandes Ligas (3.13), pero con sus problemas del comienzo de la temporada deben haber entendido que nunca hay suficiente pitcheo. Carlos Mendoza tiene la misión de dejar atrás el desastre de 2025 y seguramente saldrán al mercado antes de la fecha límite en busca de lanzadores que los ayuden en el tramo final de la campaña. Gil puede interesarles para reforzar el cuerpo de abridores o como relevista largo.

2. Houston Astros

Con 5.06, la efectividad colectiva de los abridores de los siderales es la quinta peor de todo el circuito y si realmente quieren recuperar el terreno perdido en la División Oeste deben salir a buscar ayuda. El dominicano Gil está sano y aunque su velocidad estuvo por debajo de lo esperado en su última salida en Triple A, de seguro puede ser una buena adquisición para el manager Joe Espada, sobre todo ahora que Hunter Brown fue puesto en la lista de lesionados.

3. Detroit Tigers

En Detroit pueden convertirse en un posible destino para Luis Gil por dos razones: o porque quieran blindar el cuerpo de lanzadores para ganar el banderín y llegar más lejos en los playoffs, o porque se decidan a cambiar a su as Tarik Skubal antes de la fecha límite y reestructuren su rotación. Incluso, podrían considerarlo como parte del paquete de retorno si los Yankees negocian por el zurdo. En cualquier caso, el joven serpentinero dominicano parece encajar en el plan de largo aliento de la gerencia de los Tigers.

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