Yankees envían al pitcher prospecto Carlos Lagrange a las ligas menores

Los New York Yankees continúan ajustando su roster de cara al inicio de la nueva temporada de MLB. Pues en ese proceso, los Mulos tomaron una decisión importante con uno de sus jóvenes talentos, Carlos Lagrange.

Efectivamente, el portentoso pitcher dominicano resultó reasignado al campo de entrenamiento de ligas menores, en un movimiento que responde tanto a la planificación deportiva como a la necesidad de pulir el desarrollo de esta joya antes de dar el salto definitivo a Grandes Ligas.

El periodista Chris Kirschner, quien sigue de cerca la actualidad del conjunto neoyorquino, fue el primero en revelar la noticia, agregando que la popular organización considera que Lagrange todavía necesita más experiencia competitiva, a pesar de haber dejado destellos y números notables en los juegos de exhibición. De hecho, cosechó marca de 1-0 con un superlativo 0.93 de efectividad en tres aperturas, totalizando 9.2 episodios de labor.

The Yankees have re-assigned Carlos Lagrange to minor league camp, per @ChrisKirschner pic.twitter.com/mhYMrZqZfP — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) March 19, 2026

El diestro de 22 años mostró momentos prometedores desde el montículo con el equipo principal de Yankees, al punto que su recta potente, que promedió las 100 millas por hora, exhibiendo capacidad para generar swings fallidos, llamó la atención del cuerpo técnico que encabeza Aaron Boone. Sin embargo, también evidenció cierta inconsistencia en el comando de los envíos, al margen de que la misma no se tradujo en boletos, ya que apenas cedió tres.

Asimismo, el prospecto quisqueyano resaltó en las menores en 2025 gracias a totalizar marca de 11-8 con 3.53 en rayitas limpias a lo largo de 120.0 entradas, entre Clase A Fuerte y Doble A, junto a una tasa de 12.6 ponches por cada 9.0 innings, que también resultó muy interesante. De ese modo, su proyección dentro de la franquicia del Bronx se mantiene alta, siendo considerado una perla con posibilidad de estrenarse en las mayores en 2026.

Paradójicamente, dicho movimiento se produce en una situación particular para los Yankees, cuya rotación comenzará incompleta debido a problemas problemas físicos de los estelares Gerrit Cole y Carlos Rodón, mientras que otro dominicano, el Novato del Año de la Liga Americana en 2024, Luis Gil, quizás empiece en Triple A.

Por ende, aunque Lagrange no formará parte del roster inicial del manager Boone, su nombre continuará en el radar con el propósito de recibir una oportunidad en cualquier momento de una zafra en la que el poderoso club luce obligado, como mínimo, a retornar a los playoffs.

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