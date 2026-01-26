Yankees firman a ex relevista de los Kansas City Royals para la temporada de 2026

Los New York Yankees aseguraron los servicios del relevista Dylan Coleman, quien firmó por una temporada en un contrato de ligas menores, que aún no recibe la invitación al campo de entrenamiento.

Los Yankees han sido criticados por los pocos movimientos que han tenido en la temporada muerta. Salvo la firma de Cody Bellinger, el conjunto del Bronx ha sido tímido en las semanas previas a la temporada, pero pareciera que comienzan a despertar.

Coleman estuvo la temporada pasada en la organización de los Baltimore Orioles, aunque no pudo subir a Grandes Ligas. Se limitó a actuar entre Doble A y Triple A, con 6.14 de efectividad en 14.1 entradas lanzadas.

The Yankees have signed RH reliever Dylan Coleman to a minor-league deal with an invite to Spring Training.



Last big league action was with Houston in 2024. pic.twitter.com/eOurFz3Szs — Everything Yankees (@eyyankees) January 20, 2026

Un año antes, en 2024, apenas actuó en una entrada con los Houston Astros en Grandes Ligas, pero antes lanzó con los Kansas City Royals entre 2021 y 2024, con 92.2 innings lanzados y 3.88 de ERA, con una sola apertura en 96 encuentros.

Coleman ha estado trabajando en la temporada muerta y su recta ha sido cronometrada sobre las 100 millas por hora, algo que llamó la atención de los Yankees. En los últimos años había perdido velocidad y eso le afectó en sus temporadas recientes.

También hay informes que indican que el derecho ha añadido el cutter y el sinker a su repertorio, algo que deberá demostrar en ligas menores para recibir un llamado al equipo grande de los Yankees.

En su carrera en Grandes Ligas tiene 100 ponches en 93.2 entradas, lo que habla de su capacidad para pasar a los rivales con su velocidad. Ha otorgado 58 boletos en ese lapso, cifra que debe bajar si quiere ganarse un puesto con la tropa de Nueva York.

Los Yankees han pasado problemas con su bullpen en los últimos años, después de la mala primera mitad de campaña de Devin Williams el año pasado. Ahora el cerrojo pasó a los New York Mets, donde buscará redimirse.

El equipo de Aaron Boone tendrá este año el reto de competir en el difícil Este de la Liga Americana, con equipos que se han reforzado bien, como los Boston Red Sox con Ranger Suárez y Willson Contreras, o conjuntos bien formados desde la temporada pasada, como los actuales campeones de la Liga Americana, los Toronto Blue Jays.

Sumar brazos para tener opciones en el bullpen es una gran estrategia para los Yankees y, en ese sentido, Coleman tiene opciones de subir a Grandes Ligas en el 2026 si demuestra que está sano y que su recta se mantiene por encima de las 100 millas por hora.

Más noticias sobre los New York Yankees