Yankees están interesados en volver a firmar a Paul Goldschmidt en 2026

La posibilidad de que Paul Goldschmidt regrese a los New York Yankees para el 2026 de MLB comienza a ganar fuerza, luego de que surgieran reportes que indican el interés de la organización del Bronx en retener al veterano inicialista bajo nuevas condiciones contractuales.

Hay que recordar que la llegada del ex Arizona Diamondbacks y St. Louis Cardinals a la popular franquicia de blanco con rayas ya había sido un movimiento de alto interés durante el invierno pasado, especialmente porque los dirigidos por Aaron Boone venían de sufrir la dolorosa salida de Juan Soto, quien firmaba con los vecinos Mets cortesía de 765 millones de dólares a repartir en 15 temporadas.

De ese modo, Goldschmidt arribaba al Bronx con el cartel de futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, respaldado por una carrera en la que acumula 2.138 hits y 372 cuadrangulares en 15 años de Grandes Ligas, junto a un sólido promedio de bateo de .288 y notable .378 de OBP. Dígitos a los que se suma el MVP de la Nacional en 2022, siendo finalista al galardón en otras tres oportunidades, más siete selecciones al Juego de Estrellas, cinco Bates de Plata y cuatro Guantes de Oro.

Yankees have interest in bringing back Paul Goldschmidt, per @JackCurryYES pic.twitter.com/x39iwHmZ5H — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) January 28, 2026

No obstante, el rendimiento de Goldy en 2025 dejó señales claras de que su carrera podría estar entrando en la recta final, dado que conectó apenas 10 jonrones y remolcó 45 carreras en 534 apariciones al plato, números modestos para un beisbolista de su historial, especialmente considerando que firmó por 12.5 millones de dólares. Su bajón ofensivo fue tal que terminó perdiendo la titularidad en la primera base de Boone frente al joven y ascendente Ben Rice, consolidado como una pieza importante en el futuro inmediato del equipo.

A pesar de ese contexto, el periodista Jack Curry informó que los Yankees mantienen interés en volver a acordar con Goldschmidt, aunque bajo un pacto significativamente menor e inferior a los 10 millones de dólares. La directiva vería con buenos ojos su regreso, siempre que aporte en rol de backup del propio Rice.

De concretarse la firma, el pelotero de 38 años sería utilizado de forma estratégica por el cuerpo técnico de los mulos y especialmente ante lanzadores zurdos, contra los que golpeó para .336 de average en el curso anterior con .411 en porcentaje de embasado y siete de sus 10 vuelacercas. Tampoco se descarta que actúe en la inicial versus brazos derechos si Rice ocupa la receptoría debido a cualquier circunstancia con el titular detrás del plato, Austin Wells.

Más noticias sobre los New York Yankees