4 razones por las que Spencer Jones merece estar con los Yankees en MLB en 2026

Los New York Yankees necesitan replantear su estructura ofensiva de cara al 2026, pues depender casi exclusivamente de Aaron Judge para trascender en octubre, al margen de algunos chispazos de Giancarlo Stanton o Jazz Chisholm Jr., no es una fórmula sostenible.

Si la prestigiosa organización del Bronx quiere volver a imponer respeto en la Liga Americana, luce obligada diversificar su poder y apostar por talento joven. De ese modo, el llamado de Spencer Jones no sólo parece lógico; es necesario.

En efecto, el toletero zurdo ha sido la segunda mayor promesa reciente de los Bombarderos, apenas por detrás de Jasson Domínguez, así que en los próximos meses debería recibir la oportunidad de estrenarse en MLB. De hecho, hay al menos cuatro razones que le hacen merecer su inclusión en la nómina principal del manager Aaron Judge.

1. El potencial exhibido en 2025

Los números no mienten: 35 jonrones, 80 impulsadas y 29 bases robadas entre Doble A y Triple A durante 2025 dibujan el perfil de un pelotero que ya no tiene demasiado que demostrar en esos niveles. Jones combinó poder descomunal con velocidad poco común para su estatura, algo que eleva su techo ofensivo. Sí, es cierto que debe trabajar en la reducción de sus ponches, pero ese ajuste es habitual en la transición hacia Grandes Ligas.

2. Una alternativa a Giancarlo Stanton

Giancarlo Stanton nunca ha tenido el rendimiento deseado por los Yankees | Brad Penner-Imagn Images

Los 453 vuelacercas de Stanton lo colocan como el número 1 dentro de los activos de MLB, en tanto que sus 24 batazos de cuatro bases en apenas 77 cotejos de la zafra pasada confirman que su poder permanece intacto.



Sin embargo, a los 36 años y con un historial constante de problemas físicos, confiar en que el ex Miami Marlins estará disponible en al menos 130-140 desafíos es poco realista. Aquí entra el zurdo como solución inteligente para el manager Aaron Boone, quien podría alternar a ambos sluggers en plan de designado: uno frente a lanzadores derechos y otro ante siniestros. Semejante rotación no sólo protegería la salud del veterano, sino que añadiría dinamismo a la alineación.

3. Tiene 24 años de edad

Aunque todavía conserva la etiqueta de prospecto, Spenser Jones ya tiene 24 años, edad en la que muchas franquicias comienzan a definir roles permanentes en las mayores. Por consiguiente, postergar su ascenso hasta 2027 implicaría arriesgar la pérdida de su estatus de promesa sin haber probado realmente su valor en el máximo escenario. Sin dudas, es momento de que la gerencia y el cuerpo técnico de los Yankees evalúen el impacto del jardinero en un entorno real, en pro de conocer si allí también es capaz de combinar fuerza con velocidad.

4. El ejemplo de Jasson Domínguez

Jasson Domínguez no ha demostrado tener mayor potencial que Spencer Jones | Wendell Cruz-Imagn Images

Si Domínguez necesitó apenas tres campañas en las menores, y sin guarismos extraordinarios, para establecerse en el roster grande desde finales de 2023, no hay razones para coartar el ascenso de Jones. El dominicano ha recibido respaldo institucional incluso mostrando falencias con el bate y con el guante; en cambio, el nacido en California viene de un curso explosivo.



Muchas veces la equidad interna también cuenta, por lo que darle la oportunidad al slugger, más allá de ponerlo en el lineup en el Spring Training (cosecha un jonrón) enviaría un mensaje claro: el rendimiento trae recompensa.

