Yankees apenas suman 13 carreras en sus últimos 5 juegos: ¿Qué pasa con la ofensiva de New York?

Los aficionados de New York Yankees se ilusionaron con un arrollador comienzo de temporada de MLB, pues en sus primeros 10 juegos tuvieron récord de 8-2 con un pitcheo impecable. Eso ha cambiado, y la escuadra de Aaron Boone suma cinco derrotas consecutivas.

La causa de este mal momento salta a la vista: la debacle de la ofensiva neoyorquina. En medio de esta cadena de reveses, los del Bronx tienen un promedio de apenas 2.6 carreras por juego.

Hay reportes de analistas de Grandes Ligas que afirman que el capitán del equipo, Aaron Judge, además de los veteranos Giancarlo Stanton y Paul Goldschmidt tuvieron una reunión con el resto del equipo para tratar de inspirarlos. Al menos de momento no parece haber causado efecto.

“Los muchachos están teniendo turnos al bate difíciles, pero creo que solo necesitamos simplificar algunas cosas en el plato”, le dijo Judge a SNY. “Estamos tratando de conectar cada lanzamiento que vemos y nos metemos en conteos y situaciones complicadas. Así que creo que, como grupo, si simplificamos algunas cosas y refinamos un poco nuestro enfoque, buscamos el lanzamiento que queremos y pasamos el testigo, creo que estaremos en una mejor posición. Es difícil, pero es nuestro trabajo. Tenemos que salir ahí fuera y hacer nuestro trabajo".

Yankees Offense this season



First 10 G Last 5 G

8-2 W-L 0-5

5.20 RS/G 2.60

.225 AVG .156

.386 SLG .263

.718 OPS .519

25.0 K% 28.4 — New York Yankees Stats (@nyyankeesstats) April 12, 2026

¿Qué bateadores de los Yankees han estado fríos?

Prácticamente todos los bateadores de los Yankees están aletargados: de los nueve titulares hay cinco con average por debajo de .200. El caso más alarmante es el del tercera base Ryan McMahon, que tiene apenas tiene cuatro hits en 14 partidos y ninguno de ellos es un extrabase. Su average es de .114.

Aún así, Aaron Boone lo ha defendido: “Mac es un buen bateador de las Grandes Ligas. Llevamos 10 juegos, ¿de acuerdo? Está pasando por un mal momento, pero la realidad es que, en los últimos tres juegos, también se ha embasado cuatro veces con bases por bolas, hits y turnos al bate importantes. Seguro que se pondrá en marcha, y confiamos en que lo hará, sobre todo contra algunos de estos buenos bateadores diestros”.

Pero tampoco le está yendo bien a Trent Grisham (.133/.328/.200, OPS de .528, un doble, un triple, 4 impulsadas) ni a Jazz Chisholm Jr. (.179/.233/.268, OPS de .501, cinco dobles, tres remolcadas). El mismo Aaron Judge está lejos de su mejor forma.

¿Qué bateadores han respondido ofensivamente?

El inicialista Ben Rice ha sido el gran referente ofensivo en la alineación de Aaron Boone. Es el máximo remolcador con 12 fletadas y tiene (junto a Judge) la mayor cantidad de cuadrangulares: cuatro. También suma seis dobles y es líder de la Liga Americana en OBP (.500), slugging (.756) y OPS (1.256).

Rice tiene average de .356, que es uno de apenas dos bateadores sobre .300 en los Yankees. El otro es Stanton, que tiene un jonrón y dos dobles entre sus 15 hits, ha remolcado ocho carreras y tiene línea de .300/.364/.400 y OPS de .764.

¿Cómo están los Yankees en los principales renglones ofensivos colectivos?

Ocupan el puesto 17 en el circuito con 14 jonrones, su average colectivo de .202 es el penúltimo entre los 30 equipos y sus 65 carreras anotadas están en el lugar 15.

Los números de los últimos siete partidos son alarmantes: 18 carreras anotadas, 33 hits (la menor cantidad en toda la MLB) y promedios colectivos de .172/.269/.302, que son los segundos peores de la liga. El OPS de .571 es el tercero más bajo entre las 30 escuadras de las mayores.

¿Cómo comenzó Aaron Judge la temporada?

Judge conectó el domingo en el hogar de los Tampa Bay Rays su cuarto cuadrangular de la temporada. Tiene cinco extrabases (incluyendo un doble) y nueve carreras impulsadas, que es la segunda mayor cantidad en el equipo. Pero sus promedios siguen siendo muy pobres: .218/.328/.455 y .783 de OPS.

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