Yankees toman decisión con su prospecto del campocorto George Lombard Jr.

Los New York Yankees tienen una gran duda acerca de quién ocupará el puesto de campocorto en la jornada inaugural de la MLB. Sin embargo, lo que sí queda claro es que no será George Lombard Jr., quien fue relegado al campo de entrenamientos de ligas menores del equipo.

Los Yankees no suelen ser un equipo que apresure a sus prospectos y ese es el caso de Lombard Jr., quien fue primera selección del Draft de 2023 pero todavía está en pleno desarrollo.

Lombard Jr. tiene apenas 20 años de edad, y se espera que sea el campocorto del futuro de los Yankees. No ha tenido suerte hasta ahora en los juegos de exhibición, con un promedio de .185, con 5 hits en 27 turnos al bate, con un jonrón y 6 carreras remolcadas.

El infielder es considerado un prospecto que cuenta con las cinco herramientas y tiene potencial para ser un bateador de contacto. “Tiene una serie de atributos físicos y es un atleta de élite con las cinco herramientas y habilidades para jugar como campocorto”, dijo Damon Oppenheimer, vicepresidente de cazatalentos amateur de los Yankees, el año pasado.

The Yankees announced that they have reassigned George Lombard Jr. to minor league camp pic.twitter.com/4pO88uEEdM — Yankees Videos (@snyyankees) March 12, 2026

¿Quién será el campocorto de los Yankees en el Opening Day?

José Caballero parece ser el llamado a ocupar la posición de campocorto hasta que se recupere Anthony Volpe y pueda volver a la acción, después de una lesión en el hombro. Se espera que vuelva en mayo, pero todo dependerá de la evolución en su recuperación

Caballero bateó el año pasado para .266, con 3 jonrones y 9 carreras remolcadas en 40 encuentros con los Yankees. Empezó la temporada con los Tampa Bay Rays y después llegó al Bronx.

Es una buena oportunidad la que tiene el panameño para establecerse, con todas las dudas que hay sobre Volpe, quien viene de más a menos en su carrera.

Volpe viene de conectar 19 jonrones con 72 carreras remolcadas, cifras interesantes, pero apenas pudo ligar para .212, con un OBP de .272. Los Yankees necesitan que esté en las bases y la paciencia no suele ser una de sus virtudes en los turnos. Su tasa de ponches aumentó en 2025, coleccionando 150 K por apenas 43 boletos.

Amed Rosario, utility de los Yankees que está en el Clásico Mundial con República Dominicana, también podría servir de respaldo para el campocorto si Caballero no cumple con las expectativas.

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