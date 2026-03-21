Yankees toman difícil decisión con el venezolano Oswaldo Cabrera

Los New York Yankees tomaron este sábado una difícil decisión con el utility venezolano Oswaldo Cabrera, enviándolo a Triple A tras apenas poder participar en 7 partidos de pretemporada durante el Spring Training de 2026.

Cabrera, quien ha sido el utility por excelencia del manager Aaron Boone en los últimos años, apenas dejó promedios de .143/.250/.214 con un doble y una carrera remolcadas en 14 turnos en los partidos de preparación. Sin embargo, más allá de su rendimiento, lo importante para los Bombarderos del Bronx es que retome sus condiciones físicas en las menores para su regreso al equipo grande con el transcurrir de la campaña regular.

Boone informó en el marco de los entrenamientos primaverales que Cabrera estaba en duda para estar en el roster del equipo en el Opening Day, asegurando que aunque progresaba de la cirugía en uno de sus tobillos, no había practicado deslizamientos.

Cabrera, por su parte, declaró a su llegada al complejo de los Yankees que su tobillo se sentía "increíble", haciendo varias prácticas de bateo en vivo.

En noviembre de 2025, Cabrera y los Yankees evitaron el arbitraje salarial acordando un contrato de $1.2 millones para esta temporada 2026. Más allá de lo que pueda ganar en la campaña próxima a iniciar, lo importante para el jugador es demostrar que está completamente sano para ayudar desde el banco.

Randal Grichuk has made the team, Aaron Boone said.



Oswaldo Cabrera is being optioned to Triple-A. — Greg Joyce (@GJoyce9) March 21, 2026

Cabrera apenas pudo participar en 34 partidos en la campaña de 2025 por la lesión en el tobillo que cerró el telón de su participación, dejando promedios de .243/.322/.308 con 4 dobles, un jonrón y 11 carreras remolcadas.

"Mi posición favorita es la que el manager necesite ese día. Simplemente me divierto en todas; si me necesitan en el infield o el outfield, mi trabajo es estar lo más 'ready' posible para salir a disfrutarlo", dijo Cabrera en una entrevista reciente.

"A veces veo el lineup y no sé si juego tercera o segunda, así que entreno mi mente para diferentes posiciones. Es un sueño para mí, porque juego posiciones que nunca imaginé y trato de vivir el momento", finalizó.

Por su parte, los Yankees también anunciaron que el jardinero Randal Grichuk sí hizo el roster del equipo grande, por lo que será uno de los jardineros suplentes de Boone.

El jugador con 12 años de experiencia en las Grandes Ligas dejó una línea ofensiva de .125/.125/.188 con apenas una remolcada en 6 partidos de pretemporada.

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