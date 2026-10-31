A José Mourinho no le cierra la organización del calendario del Real Madrid y no se lo guardó para nada. El DT aprovechó la conferencia de prensa previa al partido contra el Racing de Santander para cuestionar la programación de los próximos compromisos de su equipo, que tendrá que disputar tres encuentros en siete días, todos fuera de casa.

El Merengue visitará este domingo al Racing por la fecha 11 de LaLiga, viajarán a Atenas para enfrentar al AEK el miércoles por la Champions League y cerrarán la semana el sábado contra el Valencia en Mestalla.

Toda esta seguidilla no le hace ninguna gracia al técnico, sobre todo por la distribución de los días de descanso. "Deberíamos haber jugado ayer y jugamos mañana; deberíamos haber jugado el domingo en Valencia y jugamos el sábado. Metes dos días menos, concentras tres partidos con tres viajes en siete días. Es un grandísimo regalo que nos hacen, sea de LaLiga, sea de las teles, no lo sé", ironizó.

El sarcasmo no terminó allí. "Es un regalo que tenemos que afrontar. Y a ver si los dejamos tristes", añadió, dejando entrever su descontento con quienes determinaron las fechas de los encuentros.

🚨 José Mourinho: “We had to play tomorrow, we play today. We had to play Sunday in Valencia, we play Saturday”.



“Three games with three travels in 7 days, two days less to recover”.



“It’s a big gift we are receiving. Thanks. We hope to make them sad”. pic.twitter.com/k0KQrGioKd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2026

La preocupación de Mou está relacionada con la dificultad de los rivales. El Racing, por ejemplo, sigue invicto en El Sardinero, con tres victorias y dos empates desde su ascenso. "Será difícil, es una situación casi única, cuatro partidos seguidos fuera de casa", advirtió, incluyendo en la cuenta la victoria del fin de semana pasado contra el Barcelona.

El 2-1 en el Clásico no modificó sus prioridades e insistió en que ese triunfo perderá parte de su valor si el equipo deja puntos en Santander. "Nuestro objetivo de la temporada no es ganar al Barcelona un partido; nuestro objetivo es ganar el campeonato", sentenció.

Mourinho carga contra LaLiga por el calendario | David Ramos/GettyImages

El calendario va a influir en las decisiones sobre las alineaciones. Mourinho confirmó que Federico Valverde no va a ser titular contra el Racing y que Trent Alexander-Arnold o Denzel Dumfries estarán en el lateral derecho.