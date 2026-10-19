Mourinho se muestra irónico con el FC Barcelona y defiende a Güler tras la polémica arbitral

José Mourinho volvió a mostrar su perfil más provocador al ser consultado por las polémicas arbitrales del fin de semana en LaLiga 2026/27.

Después de la victoria del Real Madrid por 4-1 frente al Sevilla, el técnico restó importancia a la posible expulsión de Arda Güler y cuestionó que se insistiera tanto en una jugada que, según aseguró, no había podido revisar con claridad.

Además, dejó una frase cargada de ironía al referirse al partido entre el FC Barcelona y el Real Betis.

Mourinho no encontró imágenes claras de la acción de Güler

El momento de mayor controversia llegó cuando el marcador todavía estaba igualado sin goles. En esa instancia, los jugadores del Sevilla reclamaron la expulsión de Arda Güler por un supuesto codazo sobre Peque, una acción que despertó dudas y abrió el debate sobre el criterio arbitral.

Pese a las protestas del conjunto andaluz, el turco permaneció en el campo de juego y tuvo un papel determinante en el desarrollo del encuentro. Güler anotó el primer tanto del Real Madrid y contribuyó a encaminar una contundente victoria; sin embargo, el reclamo del Sevilla siguió dando que hablar incluso después de la finalización del partido.

🚨🚨| JUST IN: Sevilla have OFFICIALLY REQUESTED access to the conversations between referee Mateo Busquets Ferrer and the VAR team following their 4-1 defeat to Real Madrid.



[@partidazocope] pic.twitter.com/nL1dvFE056 — Kalshi FC (@KalshiFC) October 19, 2026

Consultado en conferencia de prensa, Mourinho aseguró que había pedido imágenes tanto a las cadenas de televisión como a su propio cuerpo técnico, pero que no había conseguido encontrar una toma que le permitiera confirmar lo sucedido. Por eso, rechazó pronunciarse sobre una acción que, desde su perspectiva, no estaba suficientemente acreditada.

El técnico cuestionó la insistencia sobre la polémica

El entrenador portugués también criticó la atención que recibió el supuesto codazo y consideró que la insistencia de los periodistas desviaba el foco de lo ocurrido en el terreno de juego.

"No entiendo la obsesión por algo que no se ha visto que ha pasado", expresó Mourinho, quien aseguró estar dispuesto a reconocer públicamente cualquier decisión arbitral que favorezca a su equipo si las imágenes demuestran que corresponde hacerlo.

Sin embargo, dejó una reflexión con un tono claramente irónico al referirse a la frecuencia con la que, a su juicio, el Real Madrid puede verse perjudicado por este tipo de situaciones. "Creo que nos va a pasar mucho más lo opuesto porque es la tendencia natural", señaló.

También descartó que hubiera pensado en las posibles consecuencias de una expulsión de Güler de cara al Clásico, al insistir en que no había encontrado pruebas concluyentes sobre la acción.

La ironía de Mourinho sobre el Barcelona vs Betis

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

En esa línea, el luso también fue consultado por las decisiones arbitrales que marcaron el duelo entre los de Hansi Flick y los verdiblancos, que acabó con un triunfo del conjunto azulgrana por 5-2. Fiel a su estilo, el técnico respondió con ironía y evitó profundizar en las jugadas que generaron controversia.

Mourinho afirmó que no había seguido el encuentro, ya que había estado viendo al Leipzig, aunque admitió que recibió información sobre lo ocurrido. "Tampoco es sorprendente para mí", comentó, en una respuesta que dejó abierta la interpretación de sus palabras.

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