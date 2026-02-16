Los 10 mejores lanzadores de triples en la historia de la NBA

Stephen Curry cambió el baloncesto cuando priorizó en su esquema de juego el lanzamiento desde los tres puntos por encima de cualquier otro intento al aro. Esto lo convirtió en el mejor encestador desde la larga distancia de la historia y su leyenda continúa.

Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, se dio cuenta que con Curry en su equipo, intentar más canastas desde los tres puntos que el equipo contrario le haría ganar muchos partidos, ya que cuando acertara en ataque estaría sumando tres unidades al marcador.

La dupla que hizo con Klay Thompson les hizo ganar cuatro campeonatos, teniendo a dos de los más efectivos bases desde el perímetro. Cuando uno revisa la cantidad de triples acertados, es válido pensar que ningún otro jugador alcanzará a Curry, al menos no en tiempos recientes.

Sin embargo, la tendencia a lanzar desde la línea de tres ha aumentado y ahora no solo los bases lo hacen, sino que para ser un buen alero o centro en la liga, debes dominar el juego a distancia. Ese ha sido el legado del jugador de los Warriors.

A propósito de su éxito en el perímetro, repasamos a los 10 mejores lanzadores de triples de la historia de la NBA.

10. Kevin Durant (2.307 C3)

Considerado uno de los anotadores más completos en la historia de la NBA, el estelar alero de los Houston Rockets todavía se mantiene vigente, con 2.307 triples encestados hasta el día de esta publicación. La mecánica de Durant es una de las mejores que exista, digna de utilizarla como ejemplo para enseñar a los más pequeños en todas las escuelas de baloncesto del mundo. Ha sido 15 veces All-Star, en cuatro ocasiones máximo anotador de la liga, 11 veces All-NBA y en dos oportunidades ganó el título de la liga. Una leyenda en su máxima expresión.

9. Paul George (2.415 C3)

Parece cuestión de tiempo para que Durant lo supere, ya que es un jugador que vive un declive en su carrera y ha estado siendo perseguido por las lesiones. Sin embargo, hay que reconocer que es uno de los mejores tiradores de la historia, capaz de fabricarse su propio tiro desde los tres puntos. Es un jugador que se ha caracterizado por tener un gran volumen de tiros desde el perímetro y eso le ha dado resultados. Ha sido 9 veces All Star y en 6 ocasiones All NBA.

8. Kyle Korver (2.450 C3)

Korver era un asesino a sangre fría desde los tres puntos. Era la faceta de juego que lo llevó a ser un jugador de la NBA. Estar parado en cualquier parte del perímetro, tomar el balón y lanzar después del pase era su rutina en cualquier partido. Esto le permitió tener una carrera longeva y estar en el octavo puesto entre los mejores lanzadores de la liga con 2.450 triples encestados. Jugó 17 temporadas en la liga y asistió a un Juego de Estrellas.

7. Reggie Miller (2.560 C3)

Por muchos años fue la gran referencia de los triples en la NBA y esos aciertos, 2.560 en total, le llevaron a ganarse un puesto en el Salón de la Fama. Fue leyenda de los Indiana Pacers y quizás fue el primer jugador que comenzó a priorizar el triple por encima de otro tipo de anotaciones. Fue cinco veces All Star y en tres ocasiones All NBA. Jugó desde 1987 hasta 2005 con la camiseta de los Pacers. Actualmente trabaja como analista de televisión.

6. LeBron James (2.610 C3)

Que LeBron James tenga más triples en su carrera que Reggie Miller habla de la longevidad y el trabajo duro que ha tenido que hacer a lo largo de su carrera para convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia. Comenzó su carrera como un alero explosivo, con pocos aciertos desde la larga distancia, pero fue mejorando su lanzamiento desde el perímetro hasta lograr convertirse en un anotador consistente. Tiene un 34% de acierto en triples en su carrera. A los 41 años se mantiene vigente en la liga y puede seguir subiendo escalones en este ranking.

5. Damian Lillard (2.804 C3)

Lillard, leyenda de los Portland Trail Blazers, acaba de ganarse su tercer Concurso de Triples consecutivos en el Juego de Estrellas de la NBA. Su mecánica es casi perfecta, con la soltura, el ángulo y el movimiento perfecto para anotar de manera consistente desde los tres puntos. Tiene 2.804 triples convertidos a los 35 años de edad. Tras un breve paso por los Milwaukee Bucks, volvió al equipo de sus amores, los Trail Blazers, pero las lesiones han sido realmente un problema para él en temporadas recientes.

4. Klay Thompson (2.837 C3)

El aliado perfecto de Stephen Curry, figura como cuarto en la lista de todos los tiempos con 2.837 triples convertidos, siendo parte fundamental de cuatro títulos con los Golden State Warriors. Ahora forma parte de los Dallas Mavericks, con un rol más discreto al que tuvo en su gloriosa etapa en San Francisco. Destaca su nivel de acierto desde la larga distancia, con un 40% de efectividad. Es cinco veces All Star y dos veces seleccionado al equipo All NBA.

3. Ray Allen (2.973 C3)

Otro de los miembros de esta lista que tienen una placa en el Salón de la Fama de la NBA. El disparo de Allen tenía todo para ser efectivo: velocidad entre tomar el balón y lanzar, buena parábola, distancia perfecta y, lo más importante, consistencia. Jugó desde 1997 hasta 2014, siendo campeón de la NBA en dos ocasiones con el Miami Heat y asistió en 10 oportunidades al Juego de Estrellas. Tiene una efectividad de por vida de 40%.

2. James Harden (3.318 C3)

"La Barba", como se le conoce, es mucho más que un triplero, pero su efectividad desde la larga distancia le ha llegado a conseguir en su carrera 3.318 triples hasta los momentos, siendo el segundo jugador con más acierto en la historia. Lo interesante del caso de Harden es que muchas veces se fabrica su propio tiro, con un estilo muy parecido al de Stephen Curry, pero en este caso siendo un jugador zurdo. Su efectividad es de 36% en su carrera.

1. Stephen Curry (4.233 C3)

Esa cifra de 4.233 triples acertados seguirá aumentando, ya que Curry está demostrando que pese a ser un veterano de 37 años de edad, todavía le queda combustible en su reserva. Es un lanzador que cambió el juego por completo y, gracias a ello, los Golden State Warriors levantaron cuatro campeonatos. Tiene 42% de aciertos de triples en su carrera, con 9.4 intentos por partido. Es un futuro miembro del Salón de la Fama y una leyenda viva de la NBA.

