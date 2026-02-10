Las 10 mejores volcadas en la historia del Concurso de Clavadas de la NBA

Para muchos aficionados, el Concurso de Volcadas del Juego de Estrellas de la NBA es el evento más importante del fin de semana, pues combina la capacidad atlética de las figuras de la liga con la creatividad que le pueden colocar a sus intervenciones.

Hay momentos icónicos que quedarán grabados en la memoria de los aficionados, desde la espectacular clavada de Michael Jordan desde casi la línea de tiros libres o la voltereta de Vince Carter que sorprendió al mundo, cuando era parte de los Toronto Raptors.

Hasta los tiempos más recientes, el campeonato de volcadas se sigue posicionando como el evento más atractivo, incluso con mayor audiencia, en algunas ocasiones, que el propio Juego de Estrellas.

Hay 10 clavadas que son parte de la historia, por el atleticismo que mostraron los jugadores en ese momento y lo que significó para la época. Vale la penas recordarlas.

1. Vince Carter y el codo en el aro

Vince Carter es considerado como el mejor jugador haciendo volcadas en la historia de la liga. Su capacidad de salto combinado con su creatividad, marcaron una época en el concurso y en la liga. Pero fue en el año 2000, en Oakland, cuando consiguió una clavada memorable. Se elevó tan alto que pudo terminar la volcada con el codo dentro del aro. Carter estaba en su segundo año en la liga, como figura de los Toronto Raptors. Desde ese momento, su nombre quedó grabado como el autor de la mejor clavada en la historia de los concursos de mates de la NBA.

2. Aaron Gordon y la mascota del Magic

Aaron Gordon siempre ha destacado por su capacidad de salto y en el Juego de Estrellas de 2016, disputado en Toronto, Canadá, hizo recordar a los presentes a Vince Carter. El espigado jugador hizo un movimiento particular: Saltó por encima de Stuff the Magic Dragon (mascota de Orlando), se sentó en el aire antes de volcarla. Fue un movimiento único, muy creativo, que cautivó a los presentes. Para muchos es la mejor clavada en la historia del concurso.

3. Michael Jordan desde la línea de libres

Michael Jordan aprovechó que el Juego de Estrellas se disputó en Chicago en 1988 para demostrar toda su capacidad de salto. Todavía era un novato, no había ganado su primer campeonato, pero era un jugador prometedor, con una capacidad para elevarse por encima del promedio de la liga. El estelar número 23 de los Bulls corrió desde la media cancha y saltó casi desde la línea de libres, para con una mano clavar la pelota. Su salto quedó inmortalizado y se quedó como una de las referencias comerciales del astro.

4. Zach LaVine entre las piernas

Zach LaVine es otra de esas figuras que siempre serán recordadas por ser uno de los más grandes animadores del concurso de volcadas. En 2015, cuando el concurso se llevó a cabo en Brooklyn, el estelar jugador batalló con Aaron Gordon por esa competencia. Combinó en su mejor mate la habilidad de Jordan y Carter, al pasar el balón por entre sus piernas, saltando desde la línea de libres. Fue una combinación perfecta, pues mezcló al ídolo de la ciudad (Carter) con el que es considerado el mejor jugador de todos los tiempos (Jordan). Tenía una camiseta de Jordan puesta con el 23 en su espalda, lo que lo hizo más especial.

5. Jason Richardson entre las piernas

Jason Richardson puede ser más recordado por esta clavada que por su carrera estelar en la NBA. En Atlanta, Georgia, durante la competencia de 2003, dejó a los espectadores con la boca abierta después de conseguir un 360º por entre sus piernas, antes de clavar la pelota con intensidad. Fue una clava adelantada para su época, que fue calificada de "imposible" por muchos expertos. En ese entonces Richardson era la gran figura de los Golden State Warriors.

6. Dominique Wilkins a dos manos

Dominique Wilkins acostumbraba a asistir a estos eventos y luchar por el trofeo. En Indiana, en la temporada de 1995, logró una clavada icónica, con el ataque al aro, la acrobacia de un remolino y la clavada a dos manos. Estaba en su tercer año en la liga, con los Atlanta Hawks. En esa ocasión se llevó el premio, pero luego perdería años más tarde con Michael Jordan. Fue una rivalidad muy interesante en este tipo de competencias.

7. Dwight Howard con el "Superman"

A Dwight Howard lo bautizaron con el apodo de Superman por su capacidad para brincar y destrozar el aro con su potencia. Esto lo demostrada cada día en la NBA, pero también lo hizo en el Juego de Estrellas. El interno sorprendió en 2008, en New Orleans, con un espectáculo distinto. Con una capa roja, saltó casi desde la línea de libres para conseguir la clavada. Era muy querido por la gente y eso terminó con una emotiva celebración.

8. Spud Webb, sin límites de estatura

Spud Webb es uno de los jugadores más bajos en la historia de la liga, pero eso no le impedía colgarse del aro. Con 1.70 metros de estatura, el ex jugador de los Atlanta Hawks sorprendió en 1986, en la competencia que se llevó a cabo den Dallas, Texas. Realizó una clavada tras lanzar el balón en el tablero, recogerlo en el aire, darse la vuelta y terminar la jugada en el aro. Fue sorprendente la reacción del público después de realizada la acrobacia.

9. Dee Brown sin mirar

En la competencia de 1991, Dee Brown sorprendió con una clavada digna de admirar. En el Juego de Estrellas disputado en Charlotte, el jugador saltó hacia el aro y con un brazo tapó sus ojos, terminando con una clavada espectacular. Fue un truco visual interesante, muy adelantado para la época. En ese momento, Brown era un destacado novato de los Boston Celtics.

10. Mac McClung, giro de vuelta y media en el aire

En 2023, las miradas se las llevó Mac McClung, con un giro de 540 grados, algo que poco se ha visto en la historia, no solo de la competición de volcadas, sino de la NBA. McClung hizo un movimiento que parecía imposible de realizar. Estaba jugando en ese momento en la G-League y había firmado un contrato de 10 días con los 76ers. Fue el primer jugador de la Liga de Desarrollo en participar en la competencia.

