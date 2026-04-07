Los 3 equipos que pueden enfrentar los Lakers en la primera ronda de los playoffs de 2026

Los Angeles Lakers atraviesan un momento tan delicado como decisivo, ya que iniciaron la jornada del martes ubicados en la cuarta posición de la Conferencia Oeste, condicionados por dos derrotas consecutivas que han encendido las alarmas. Sin embargo, el panorama aún ofrece una ventana de oportunidad para la tradicional divisa californiana, pues una victoria esta misma noche frente al Oklahoma City Thunder podría devolverla al tercer peldaño, camino a los Playoffs de la NBA.

Eso sí, las bajas de Luka Doncic y Austin Reaves, ambos fuera por lo que resta de ronda regular debido a lesiones en el tendón de la corva y la cadera, respectivamente, dejan al cuerpo técnico que encabeza JJ Redick sin gran parte de su poder ofensivo justo cuando más los necesitan. De ese modo, pensar en la primera ronda de la mediática fase de postemporada obliga a analizar con claridad y en base a la realidad, los posibles cruces.

En definitiva, el destino de Los Angeles parece depender menos de la posición final y más de su capacidad para sobrevivir sin sus principales armas, ya que cualquiera de sus tres hipotéticos rivales en la ronda inicial se antoja como un escollo sumamente hostil, tal y de la manera que se analizará a continuación.

3. Denver Nuggets

El enfrentamiento contra los Nuggets luce como el menos probable en este momento para Lakers, dado que los primeros ocupan la tercera casilla del Oeste y mantienen ventaja de 1.5 juegos sobre el quinto, Houston Rockets. Por ende, para que dicho cruce se de, los elencos de Colorado y California tendrían que intercambiar posiciones del cuarto al quinto, algo posible, pero poco factible.



En la regular, los hombres de Redick ganaron dos de tres partidos a los de David Malone, lo que sería alentador de no ser porque los playoffs son otra historia, aunado a que los problemas físicos de Luka y AR15 contrastan con el enorme momento de los dos astros de los Nuggets, Nikola Jokic y Jamal Murray, quienes además ya saben lo que es unirse para conseguir un anillo.

2. Minnesota Timberwolves

Los T-Wolves emergen dentro de los posibles rivales si los Lakers logran escalar al tercer puesto, considerando que todo indica que los primeros finalizarán en la sexta casilla de dicha conferencia. De hecho, con una victoria más aseguran su boleto a playoffs.



Por otro lado, poco importa que los de púrpura y oro saldaran con triunfo los tres duelos de la tapa clasificatoria, motivado a que esta llave traería un antecedente que pesa: los liderados en el tabloncillo por Anthony Edwards eliminaron a los de LeBron James, Doncic y compañía en la propia primera vuelta del 2025, aún cuando los angelinos partían de favoritos. Se trata de un equipo físico, dinámico y repleto de intensidad defensiva, características que suelen incomodar a los de Redick, sin contar con las posibles y mencionadas bajas del base esloveno y del escolta estadounidense.

1. Houston Rockets

El contrincante más probable para Lakers en el comienzo de los Playoffs de la NBA 2026 serían los Rockets, dado que ambas franquicias ocupan el cuarto y quinto peldaño hoy por hoy en el Oeste, a falta de cuatro compromisos en la regular.



Igualmente, Los Angeles superó dos de tres careos ante Houston; no obstante, esos triunfos llegaron durante una racha brillante en marzo, misma que en la actualidad pierde valor a raíz de la realidad del club del Crypto.com Arena con sus lesionados. Asimismo, no lucen fáciles unos espaciales que poseen a Kevin Durant en un 100% y Alperen Şengün, uno de los mejores pívots de la liga, junto a un núcleo joven y talentoso.

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