Entrenador de Lakers JJ Redick reacciona a las bajas de Luka Doncic y Austin Reaves

El cierre de temporada regular ha dado un giro inesperado para Los Angeles Lakers, que en cuestión de días pasaron de ilusionarse con una profunda carrera en playoffs a lidiar con dos bajas sensibles y que comprometen seriamente sus aspiraciones: las lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves.

El conjunto que entrena JJ Redick afrontará los cuatro encuentros finales de la etapa clasificatoria en medio de su hostil lucha por asegurar el tercer lugar de la Conferencia Oeste. Sin embargo, la atención ya no está únicamente en la tabla de posiciones, sino en la salud de sus dos principales figuras de ataque.

Doncic sufrió una distensión de grado 2 en el tendón de la corva en el tercer período del partido del pasado jueves en casa de Oklahoma City Thunder, mientras que Reaves fue diagnosticado con una lesión de grado 2 en el oblicuo, luego del propio desafío contra los campeones defensores de la NBA.

Por consiguiente, ambas dolencias obligarán a los estelares jugadores a perderse lo que resta de la regular y, al menos, los primeros compromisos de los playoffs, lo que se traduce en un golpe doble para un equipo que había conseguido ritmo en el momento más importante del calendario.

JJ provides updates on Austin Reaves and Luka Dončić ahead of today's matchup vs. Dallas. #LakeShow pic.twitter.com/a7GOaQWr86 — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) April 5, 2026

Claro que, pese a este escenario adverso, Redick dejó en claro a los medios de comunicación que dentro del vestuario no contemplan bajar los brazos y envió un mensaje que refleja la mentalidad del grupo en este tramo decisivo. “Ambos van a intentar regresar, así que nuestro trabajo es extender la temporada para que puedan volver”, dijo el entrenador en jefe, al margen de evitar dar fechas concretas para el posible retorno tanto del base esloveno como del escolta estadounidense.

A su vez, dichas declaraciones de JJ no pasaron desapercibidas, ya que según Yahoo Sports una parte de la afición de Lakers recibió con optimismo la posibilidad de ver nuevamente a sus estrellas en cancha; sin embargo, otro sector mostró preocupación por los riesgos que implicaría un regreso apresurado, especialmente considerando la gravedad de ambas lesiones.

Vale la pena agregar que la exigencia física de los Playoffs de la NBA y el historial reciente de este tipo de dolencias, en el caso de Doncic y Reaves, alimentan el debate sobre si tiene lógica asumir ese riesgo. Igualmente, en Los Angeles parecen decididos a competir hasta el final con la esperanza de mantenerse con vida el tiempo suficiente para recuperar a sus dos máximas figuras en el costado ofensivo, luego que LeBron James, a sus 41 años, viera reducir su rol a uno más secundario.

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