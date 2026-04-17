3 estrellas que podrían obtener los Lakers aún si LeBron James se queda en la temporada 2026/27

Tal y como reveló recientemente el periodista Jake Fischer, Los Angeles Lakers y el entorno de LeBron James mantienen abiertas todas las opciones sobre el tramo final de una de las carreras más legendarias en la historia de la NBA.

Es cierto que todavía no hay una decisión definitiva; sin embargo, crece la sensación de que ambas partes estarían cómodas prolongando su vínculo en Hollywood hasta el retiro del astro de 41 años, quizás en 2027.

"Los Lakers y el equipo de LeBron, Klutch Sports, estarían encantados de mantener abierta la posibilidad de que esta colaboración en Los Angeles continúe. Creo que definitivamente no descartan la posibilidad de que James juegue su última temporada en 2026/2027 con los Lakers", revelaba Fischer.

Claro está, la popular divisa del sur de California solamente firmaría de vuelta al cuatro veces MVP tanto de la ronda regular como de las Finales si éste se baja considerablemente su sueldo, recordando que devenga $52.6 millones en esta 2025/2026.

De hecho, esa eventual reducción del salario de King James permitiría a la gerencia que encabeza Rob Pelinka obtener otro astro en el mercado veraniego, a sabiendas de que Luka Doncic seguirá siendo la máxima referencia en ataque.

3. Zach LaVine | Sacramento Kings

El nombre de LaVine está muy ligado a otra posible salida dolorosa en Downtown Los Angeles: la de Austin Reaves. Pues todo apunta a que el escolta no activaría su opción de jugador por $14.8 millones, buscando un pacto muy superior en la agencia libre del venidero certamen. A su vez, el dos veces All Star, de amplio bagaje en la NBA, aceptaría su cláusula de continuidad cercana a los $49 millones con los Kings, obligando a estos a enviarlo a cualquier sitio, con los Lakers entre las opciones de mayor coherencia.

2. Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks

Si The Greek Freak termina ingresando en el mercado veraniego, el ecosistema entero del baloncesto estadounidense temblaría, dado que se trataría del premio gordo: un doble MVP de la regular; campeón y Más Valioso de las Finales y, aún en plenitud física. Aunque el propio heleno parece preferir la Costa Este y seguramente tendrían que entregar un paquete de alto talento de retorno a Milwaukee, incluyendo las pocas primeras escogencias del draft que conservan a corto plazo, en el Crypto.com Arena se ilusionarían con un tridente legendario de Giannis, LeBron y Luka.

1. Austion Reaves | Los Angeles Lakers (será agente libre en julio)

Un activo de 23.3 puntos de media en 51 desafíos y 21.4 junto a 37.2% en triples durante las recientes dos campañas, con 27 años, bien que puede ser considerado una estrella en ascenso de la NBA. Por consiguiente, es normal que AR15 vaya a rechazar su mencionada opción (14.8 millones de dólares) para la siguiente contienda, ya que aspira conseguir alrededor de $240.000.000 por cinco años, preferiblemente con la única escuadra a la que ha representado en el profesionalismo; la misma que viste de púrpura y oro.

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