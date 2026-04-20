Los 3 finalistas al premio Jugador Defensivo del Año de la temporada 2025/26

La NBA anunció oficialmente a los tres finalistas para el premio al Jugador Defensivo del Año, uno de los galardones más importantes de la liga, tomando en cuenta los candidatos a ganar el cetro.

Víctor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, parte como el gran favorito. De hecho el interno francés es uno de los candidatos al MVP de la temporada, gracias a la labor defensiva que hizo en su tercera temporada en la liga.

Chet Holmgren, centro del Oklahoma City Thunder y Ausar Thompson, de los Detroit Pistons, son también candidatos al galardón. El premio se otorga desde la temporada 1982-83 y es uno de los premios más emblemáticos de la liga.

A continuación, repasamos los argumentos que tiene cada uno de los candidatos para ganar el Jugador Defensivo del Año.

1. Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Wembanyama es el candidato principal a ganar el premio. Su campaña es de ensueño y aunque tuvo problemas de lesiones, sobre todo al final de la ronda regular, mientras estuvo en cancha fue una máquina defensiva. El francés, en su tercera campaña en la liga, logró 3.1 tapones por partido (197 en total) y promedió 1.0 robos. Además, capturó 11.5 rebotes por noche. Eso fue un aporte clave para que los Spurs quedaran en el segundo lugar de la Conferencia Oeste con récord de 62-20. Aunque tendrá pelea por el MVP, es probable que este trofeo termine en casa del espigado jugador europeo. Una de las estrellas del futuro en la liga.

2. Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

El éxito del Oklahoma City Thunder, el campeón reinante de la NBA, no solo se resume en Shai Gilgeous-Alexander. El aporte de Chet Holmgren ha sido fundamental para el equipo que terminó esta ronda regular en el primer lugar de la Conferencia del Oeste, con récord de 64-18. Holmgren es un pívot que ayuda a desviar muchos tiros de los rivales y al final de cuenta eso le beneficia muchísimo al equipo de Oklahoma. El interno terminó la temporada con 1.9 tapones y 0.6 robos por partido en 69 juegos disputados. Aportó 8.9 rebotes por juego y se mantuvo alejado de lesiones durante toda la campaña.

3. Ausar Thompson (Detroit Pistons)

Es la sorpresa de los candidatos, ya que es el único jugador del perímetro. Históricamente estos premios son ganados por jugadores del puesto cuatro o cinco, pero es una buena mención para la carrera de Thompson haber sido candidato al Jugador Defensivo del Año en esta campaña. Promedió 2.0 robos y 0.9 tapones desde la posición de escolta. Además, capturó 5.7 rebotes por juego. Gracias a su aporte, los Pistons terminaron en el primer lugar, con récord de 60 y 22.

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