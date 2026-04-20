Los 3 finalistas al premio Novato del Año de la temporada 2025/26

La NBA anunció de manera oficial los tres candidatos al premio Novato del Año, un galardón histórico, que es reconocido como uno de los cetros más importantes en la carrera de las estrellas de la liga.

Kon Knueppel, de los Charlotte Hornets, demostró que se puede ser influyente en su equipo en su primer año en la liga. El tirador fue clave con su disparo desde la larga distancia y se convirtió en el jugador de primer año con más aciertos desde el perímetro en la historia de la liga.

Cooper Flagg, estrella de los Dallas Mavericks, también tuvo una temporada de ensueño y demostró que el equipo será liderado por él en las próximas campañas. Aunque no pudo llevar a su club a la postemporada, puede llevarse a casa un importante premio.

Los dos son los principales candidatos y se espera un resultado muy parejo en las votaciones. VJ Edgecombe, de los Philadelphia 76ers, también figura entre los que pueden obtener el premio.

A continuación, los argumentos que tienen cada uno de ellos para obtener tan prestigioso galardón.

1. Kon Knueppel (Charlotte Hornets)

Knueppel es una de las grandes revelaciones de la temporada 2025-2026 de la NBA. El tirador sorprendió con su eficacia desde la larga distancia, clave para que los Hornets llegaran al Play-In. El novato terminó con 42.5% en efectividad desde la larga distancia, promediando 18.5 puntos por juego, con 5.3 rebotes y 3.4 asistencias, con 54% en dobles y 86% en tiros libres. Fue el jugador con más triples en toda la temporada, uno de los logros más importantes que podrían hacerle ganar el galardón. El equipo dirigido por Charles Lee tiene un gran futuro en las manos de Knueppel.

2. Cooper Flagg (Dallas Mavericks)

La temporada de Flagg fue tan impresionante, que igualó un récord de Michael Jordan en su temporada de novato con los Bulls. El escolta lideró a su equipo en puntos, rebotes, asistencias y robos, algo que no sucedía desde que el mítico alero de los Bulls lo logró en la campaña 84-85. El alero terminó la temporada con 21.0 puntos, 6.7 rebotes, 4.5 asistencias y 1.2 robos. Culminó su primer año en la liga con porcentajes de 29% desde los tres puntos, 51% en dobles y 82% en libres. En la temporada 1984-1985, Jordan sorprendió a la liga al promediar 28.2 puntos, 6.5 rebotes, 5.9 asistencias y 2.4 robos por partido, para liderar todas las estadísticas de los Chicago Bulls.

3. VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers)

Desde su debut en la liga, Edgecombe demostró que estaba para grandes cosas. En su jornada inaugural en la liga, terminó con 34 puntos, la cifra más alta para un debutante desde que Allen Iverson marcó 30 unidades en 1996 en su debut en la liga. El alero terminó la temporada con 16.0 puntos, 5.6 rebotes, 4.2 asistencias y 1.4 robos. Aunque parece que no le alcanzará para conseguir el premio, es una campaña de ensueño para el novato.

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