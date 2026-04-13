¿Quién es Kon Knueppel, el único novato en la historia de la NBA que lidera la temporada regular en triples?

Kon Knueppel fue una de las pocas noticias positivas de los Charlotte Hornets en la actual temporada de la NBA. El novato fue clave para que el equipo dirigido por Charles Lee consiguiera un puesto en el torneo Play In para buscar el último puesto hacia los playoffs.

Knueppel y Cooper Flagg, estrella de los Dallas Mavericks, son los principales candidatos al Novato del Año en la NBA. El argumento principal del jugador de los Hornets para ganar el premio es su influencia en la ofensiva de su equipos y su capacidad para encestar el triple.

LaMelo Ball y Knueppel, quienes terminaron el año con 272 y 273 triples, respectivamente, se convirtieron en el primer dúo de jugadores en conseguir más de 270 aciertos desde la larga distancia en la NBA desde que lo hicieran Stephen Curry y Klay Thompson, leyendas de los Golden State Warriors, en las campañas 2015-16 y 2022-23.

El novato terminó con 42.5% en efectividad desde la larga distancia, promediando 18.5 puntos por juego, con 5.3 rebotes y 3.4 asistencias, con 54% en dobles y 86% en tiros libres. Los Charlotte Hornets cerraron su temporada regular con una victoria por 110-96 sobre los New York Knicks, con 14 unidades del jugador de primer año.

¿Cómo llegó Knueppel a la NBA?

Knueppel es la gran revelación de la temporada 2025-2026 de la NBA junto a Cooper Flagg. El tirador sorprendió con su eficacia desde la larga distancia, algo que no suele verse en un jugador novato.

Jugó apenas una temporada en Duke, antes de aventurarse en el Draft de la NBA. Promedió 14.4 puntos, 4.0 rebotes y 2.7 asistencias por partido en la NCAA, algo que llamó la atención de los Hornets, quienes no dudaron en seleccionarlo.

Aunque en un principio no figuraba en las proyecciones de los primeros puestos, los Hornets

lo eligieron en el puesto número 4 global. Aunque el equipo buscaba presencia en la pintura, terminaron consiguiendo un tirador para conformar un dúo increíble con Ball, que ya dio dividendos en su primera temporada juntos.

¿Cuáles fueron sus récords en su primera temporada en la NBA?

Lo más resaltante de Knueppel, oriundo de Milwaukee, fue su cantidad de triples encestados en su primera campaña. Con 273, Knueppel se convirtió en el jugador de primer año con más aciertos desde el perímetro en la historia de la liga.

También fue líder en triples de la ronda regular, algo que tampoco había ocurrido en la historia de la NBA para un novato. Nadie anotó más triples que Knueppel en la ronda regular.

Pero antes de su llegada a la liga, ya había conseguido marcas importantes. Knueppel fue nombrado MVP de la final de la Liga de Verano, con una sólida actuación con los Hornets en el torneo en el que se concentra el talento joven de la liga, que año tras año se lleva a cabo en Las Vegas.

Más contenido de NBA