Los 3 finalistas al premio Sexto Hombre del Año de la temporada 2025/26

La NBA anunció a los finalistas al premio Sexto Hombre del Año, un premio que históricamente ha sido ganado por jugadores veteranos que han pasado a roles diferentes en sus equipos, aportando desde el banco de suplentes.

Este galardón destaca el aporte de un jugador que viene del banco, que sirve como revulsivo para su entrenador y que entiende perfectamente el rol. En este caso, la contribución defensiva y ofensiva son valoradas de igual manera.

Keldon Johnson, de los San Antonio Spurs, ha sido mencionado por diversos analistas como el principal candidato a levantar el trofeo. El veterano Tim Hardaway Jr., de los Denver Nuggets y Jaime Jáquez Jr., del Miami Heat, figuran como candidatos.

Cada uno ha tenido una participación singular en sus clubes, pero en lo que coinciden es en ser piezas fundamentales en la rotación de sus entrenadores. A pesar de no ser titulares, su contribución ha convertido a sus equipos en ganadores.

A continuación, los atributos que tienen cada uno de estos jugadores para ganar el premio.

1. Keldon Johnson (San Antonio Spurs)

Cada vez que los Spurs necesitaban energía desde el banco, Keldon Johnson se levantaba y cambiaba al equipo. Entendió muy bien su rol en el club y los resultados están a la vista. Promedió 13.2 puntos, 5.4 rebotes y 1.4 asistencias, con la mejor efectividad en tiros de su carrera: 51.9% y un 36.3% en triples. Jugó los 82 partidos de la temporada regular, se mantuvo alejado de lesiones y en todos fue suplente. Tras 7 temporadas en la liga, parece haber encontrado su lugar para brillar.

2. Jaime Jáquez Jr. (Miami Heat)

El jugador de ascendencia mexicana tuvo una buena tercera temporada en la liga y encontró su lugar en el banco de suplentes de Miami. En casi todos los departamentos ofensivos estableció récords personales. El jugador del Heat dejó 15.4 puntos, 5.0 rebotes y 4.7 asistencias. Además, estableció la máxima cantidad de puntos en un juego de su carrera, con 41, al final de la ronda regular ante los Washington Wizards. Cuando las figuras de Miami se lesionaron, Jáquez Jr. siempre estuvo ahí para mantener al equipo con vida.

3. Tim Hardaway Jr. (Denver Nuggets)

A los 34 años de edad, Tim Hardaway Jr., de los Denver Nuggets, terminó por primera vez entre los candidatos al premio. Aunque tiene una competencia muy dura, es un hito importante que logró en su carrera en la NBA. El veterano logró promedios de 13.5 puntos, 2.6 rebotes y 1.4 asistencias por partido. Pero lo más resaltante es que recuperó su eficacia en los disparos. El base disputó 80 encuentros, lanzando para un 40.7% en triples (el mejor registro de su carrera) y un 44.7% en tiros de campo.

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