3 jugadores de los Lakers que tienen que dar un salto de calidad si Luka Doncic se pierde la serie ante el Thunder

Luka Doncic todavía no ha empezado a correr y ya los Lakers tienen fecha del primer partido contra el Oklahoma City Thunder por las semifinales del Oeste, que será este martes 5 de mayo en el Paycom Center.

Los californianos tendrán la dura tarea de enfrentar al equipo con mejor récord de la ronda regular, con récord de 64-18. En los cuatro partidos en los que se enfrentaron en la ronda regular, el Thunder salió victorioso, con tres de las cuatro victorias 29 puntos o más.

Algunos reportes indican que Doncic podría estar de regreso para el Juego 3 o 4, pero todo dependerá de la evolución de su lesión. El esloveno se recupera de una lesión en los isquiotibiales, que sufrió precisamente ante Oklahoma el pasado 2 de abril.

Si los Lakers quieren ganar esta serie, muchos de sus jugadores tienen que dar un salto de calidad. Aunque vienen de una buena serie ante Houston, el Thunder es un equipo más completo, con el posible MVP de la liga (Shai Gilgeous-Alexander) y una rotación bastante sólida.

Repasamos a tres jugadores que deben jugar casi perfecto para que los Lakers avancen de ronda.

1. Austin Reaves

Reaves apenas pudo jugar dos partidos en la serie ante Houston, después de su prolongada lesión que lo tuvo fuera de competencia desde el 2 de abril. El tiro de media y larga distancia es clave para los Lakers y Reaves tiene que tener una serie de ensueño para que el equipo pueda avanzar hacia Las Finales de Conferencia. Sus números tienen que mejorar con respecto a la serie con Houston, en la que promedió 18.5 puntos, con apenas 36 % en tiros de campo y un patético 16 % en tiros desde la larga distancia. Poco a poco irá entrando en ritmo para ayudar a su equipo.

2. Rui Hachimura

Hachimura fue factor para que los Lakers derrotaran a los Rockets, pero ahora el reto es mayor y necesitan de la mejor versión del japonés si quieren derrotar al vigente campeón de la NBA. El interno promedió 15.8 puntos, con 4.0 rebotes y 1.2 asistencias. Lanzó para un 54 % en tiros de campo y un excelente 58 % en tiros triples, acertando 17 de 29 disparos desde la larga distancia. Su eficiencia defensiva también será vital para detener a Chet Holmgren y compañía.

3. Deandre Ayton

Pareciera que todavía Deandre Ayton no ha mostrado lo mejor de su repertorio con los Lakers. Es buen momento para que el centro aparezca, en la serie ante OKC. El interno terminó con 11.8 puntos y 10.8 rebotes ante Houston, pero todavía puede dar más. Ante la ausencia de Luka Doncic, los Lakers necesitan aporte ofensivo en cada puesto del cinco inicial y Ayton está llamado a colaborar en ese sentido.

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