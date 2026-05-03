¿Cuándo empieza la serie de playoffs entre Lakers y Thunder? El calendario oficial de la NBA

Los Lakers han demostrado que más que individualidades, son un equipo. A pesar de no contar con Luka Doncic en la primera ronda de playoffs ante los Houston Rockets, los californianos avanzaron a las semifinales del Oeste, donde enfrentarán al actual campeón de la NBA, el Oklahoma City Thunder.

Austin Reaves regresó en el Juego 5 y disputó dos encuentros, después de no jugar desde el 02 de abril, tras superar una distensión de grado 2 en el oblicuo izquierdo. LeBron James terminó siendo protagonista,

El veterano de 41 años de edad terminó con 23.2 puntos, 7.2 asistencias y 8.3 rebotes. Ahora el reto será derrotar al mejor equipo del Oeste, el Thunder, que terminó la ronda regular con 64 victorias y 18 derrotas, el mejor récord de toda la NBA.

¿Dónde empieza la serie entre el Thunder y los Lakers?

El Oklahoma City Thunder comenzará en casa la serie ante los Lakers, disfrutando la ventaja de localía que le dio haber clasificado a los playoffs en el primer lugar de su conferencia. Bajo ese panorama, Oklahoma, liderado por Shai Gilgeous-Alexander, es el gran favorito a ganar.

La serie se iniciará este martes 5 de mayo en el Paycom Center de Oklahoma, El encuentro comenzará a las 8:30 pm (Hora del Este de Estados Unidos) y será transmitido por NBC en señal abierta para todo el país norteamericano.

Dos días después, el jueves 5 de mayo, se disputará el segundo partido, también en el Paycom Center, a las 9:30 pm (Hora del Este de Estados Unidos). Este encuentro será transmitido de manera exclusiva a nivel mundial por Amazon Prime Video.

¿Cuándo se jugará la serie en Los Angeles?

Las semifinales de conferencia tienen un formato 2-2-1-1-1. Es decir, comenzará en Oklahoma con dos encuentros, se mudará a Los Angeles por dos partidos más y luego se alternarán las sedes, hasta un eventual séptimo encuentro que siempre sería en la casa del Thunder.

Los Lakers jugarán en casa el 9 de mayo y el 11 de mayo, para los juegos tres y cuarto. El primero de esos partidos será a las 8:30 pm (Hora del Este de Estados Unidos) y será transmitido por ABC mientras que el segundo se disputará a las 10:30 PM y lo tendrá Amazon Prime Video en su plataforma.

¿Dónde se jugará el resto de la serie?

El quinto juego, de ser necesario, se jugará en Oklakoma y todavía no han definido ni horario ni televisión que transmitirá el encuentro.

El sexto juego, de ser necesario, se jugará en Los Angeles y todavía no han definido ni horario ni televisión que transmitirá el encuentro.

El séptimo juego, de ser necesario, se jugará en Oklakoma y todavía no han definido ni horario ni televisión que transmitirá el encuentro.

Calendario oficial de la serie

Día Visitante Local Juego Hora TV 5/5 Lakers Thunder 1 8:30 PM ET NBC/PCK 7/5 Lakers Thunder 2 9:30 PM ET Amazon Prime 9/5 Thunder Lakers 3 8:30 PM ET ABC 11/5 Thunder Lakers 4 10:30 PM ET Amazon Prime 13/5 Lakers Thunder 5 * Por definir Por definir 16/5 Thunder Lakers 6 * Por definir Por definir 18/5 Lakers Thunder 7 * Por definir Por definir

* De ser necesario

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