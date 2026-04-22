3 jugadores que el Miami Heat sacrificará para adquirir a Giannis Antetokounmpo

Los Milwaukee Bucks estuvieron cerca de traspasar a Giannis Antetokounmpo antes de la fecha límite de cambios de la NBA. El griego criticó el desempeño del equipo y eso hizo que la organización buscara traspasarle.

Sin embargo, a pesar del interés en cambiarlo, no encontraron un acuerdo beneficioso, que les permitiera desprenderse del dos veces MVP. Ahora, tras no poder alcanzar la postemporada, los Bucks se preparan para negociarlo en el verano.

Los Bucks están en pleno proceso de reconstrucción y Antetokounmpo quiere ganar. Ha generado interés en varias organizaciones, entre ellas el Miami Heat, un equipo que necesita de una estrella consagrada para poder competir.

El europeo tiene 31 años de edad y quiere volver a ganar en la NBA. A continuación, tres jugadores que tendría que sacrificar el equipo de Miami para obtener a Giannis.

1. Tyler Herro

Los Bucks necesitan piezas de renombre a cambio y Tyler Herro tiene que estar en el paquete de cambio. El alero, uno de los mejores lanzadores de la NBA, es el motor de la actual ofensiva del Heat. Para poder pagarle a Giannis, necesitan desprenderse de Herro, quien gana 30 millones de dólares por temporada. A los 26 años de edad llegaría a Milwaukee como la pieza clave en la renovación del equipo. Es un anotador probado en la liga y los Bucks necesitarán de su afinado disparo desde la larga distancia.

2. Jaime Jáquez Jr.

Los Bucks necesitan de piezas jóvenes, con proyección, que puedan convertirse en estrellas para el futuro y ahí entra en juego Jaime Jáquez Jr., el jugador de ascendencia mexicana. El jugador del Heat es finalista al premio al Sexto Hombre del Año. En la temporada 2025-2026 dejó 15.4 puntos, 5.0 rebotes y 4.7 asistencias. Además, estableció la máxima cantidad de puntos en un juego de su carrera, con 41, al final de la ronda regular ante los Washington Wizards. Cuando las figuras de Miami se lesionaron, Jáquez Jr. siempre estuvo ahí para mantener al equipo con vida.

3. Kel’el Ware

Con la salida de Giannis, los Bucks perderán presencia en los tableros y necesitarán jugadores de rol para poder hacerse fuertes en esa área. Ware ofrece protección en los tableros y tiene proyección. Es un jugador con buenos movimientos de espaldas al aro y que se hace espacios gracias a su imponente físico. Viene de promediar 11.1 puntos con 9 rebotes y 0.8 robos en su segunda campaña en la NBA.

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