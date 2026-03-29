Los 4 equipos finalistas que intentarán obtener a Giannis Antetokounmpo en un cambio con Bucks

La eliminación de los Milwaukee Bucks en la temporada en curso ha hecho que los rumores de cambio que rodean a Giannis Antetokounmpo desde antes de la fecha límite de traspasos se intensifiquen. Es un hecho que varios de los equipos contendientes al título de la NBA comenzarán a enviar propuestas de cambio a los Bucks, pero pocas podrán cumplir con las expectativas de la organización.

Por ello, Kirk Goldsberry de The Ringer dio una lista de equipos finalistas, asegurando que aunque hay más de una decena de franquicias que quieren tener al griego en sus proyectos, muchas han salido de la carrera por las exigencias de Milwaukee y el contrato millonario del jugador.

Según Goldsberry, los New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic y Houston Rockets son los equipos a observar en este verano en torno a la posible mudanza de Giannis.

"Hay 16 equipos que creen estar en la puja; dos semanas después, hay ocho equipos que ya han quedado fuera. Es ahí donde creo que entrarán en escena Houston y Orlando. Los Knicks, Cleveland... ese es el grupo al que estoy prestando atención", enfatizó el cronista.

The Knicks, Cavs, Rockets, and Magic are reportedly among the teams monitoring a potential trade for Giannis Antetokounmpo, per @kirkgoldsberry



“So there's 16 teams, they think they're in it, two weeks later, there's eight teams that are out. That's where I think the Houstons,… pic.twitter.com/zq9GUrwwO7 — NBA Base (@TheNBABase) March 29, 2026

Esta semana el periodista Sam Amick reveló que tanto Giannis como los Bucks estarían asumiendo la posibilidad de separar sus caminos una vez finalice la actual temporada. Aunque el contrato del heleno incluye más de 120.1 millones de dólares garantizados en los próximos dos cursos, también contempla una opción que le permitiría al propio astro convertirse en agente libre en 2027, incluso renunciando a $62.7 millones.

Inclusive el propio Amick recordó que los Lakers planean hacer una "fuerte persecución" por Giannis apenas se baje el telón de esta temporada, asegurando que arriesgarán activos importantes con el objetivo de juntar al griego con Luka Doncic y conformar un dúo internacional que los haga competitivos al campeonato de la NBA en los próximos años.

“Los Lakers obviamente ven el atractivo de Antetokounmpo y creen que serían uno de los equipos en una lista muy corta si la estrella de los Bucks pide salir de Milwaukee”, añadió Dave McMenamin, de ESPN.

Esta temporada Giannis promedia 27.6 puntos por partido, 9.8 rebotes, 5.4 asistencias, 62.4% en tiros de campo, 33.3% en triples y 65% en tiros libres. Está ganando 54.1 millones de dólares esta campaña, cobrará $58.4 millones en la 2026/2027 y $62.7 millones en la 2027/2028, en lo que es una opción de jugador.

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