3 jugadores que pueden firmar o adquirir los Lakers para sustituir a Jaxson Hayes la próxima temporada

Los Lakers se preparan para enfrentar al Oklahoma City Thunder en las semifinales del Oeste, en una serie a la que no llegan como favoritos. Tras derrotar en seis encuentros a los Houston Rockets, el equipo de Los Angeles se enfrenta al actual campeón de la NBA.

Si no logran avanzar de ronda, los movimientos en el verano tendrán que llegar. La segunda unidad de los Lakers debe sufrir modificaciones, con jugadores que lleguen al equipo californiano para la temporada 2026-2027.

Desde hace un buen tiempo, Jaxson Hayes, el centro suplente del equipo, ha perdido importancia en la rotación de JJ Redick. Este año perdió la titularidad con Deandre Ayton y sus números han bajado considerablemente.

Ayton necesita mayor respaldo y Hayes acaba su contrato de un año y $3.45 millones de dólares al finalizar la presente campaña. El centro suplente dejó promedio de 7.5 puntos y 4.1 rebotes en temporada regular.

A continuación, presentamos tres opciones que pueden sumar los Lakers para sustituir a Hayes de cara a la próxima campaña.

1. Robert Williams III

Desde hace un buen tiempo, los Lakers tienen interés en contratar a Robert Williams III, pero el jugador interno firmó una extensión de contrato en 2021 que cumplió hasta esta temporada, con su último año con los Portland Trail Blazers. Viene de promediar 6.7 puntos y 7.0 rebotes por partido. Aunque ya no es aquel jugador estelar de su etapa con los Boston Celtics, es un jugador interesante para darle minutos de descanso a Deandre Ayton. Juega mejor que Hayes en el poste bajo y físicamente es superior.

2. Mo Bamba

Mo Bamba es un jugador que puede hacer las veces de Jaxson Hayes en los Lakers. Se acoplaría muy bien al rol de suplente en el conjunto de Los Angeles y tiene un portento físico interesante para sumar a la rotación de JJ Redick. Bamba fue dejado en libertad en enero por los Raptors y luego firmó contratos de 10 días con los Utah Jazz. Es un jugador que tiene ganas de volver a la NBA y asumir un rol complementario. Promedió 2.5 puntos y 5.0 rebotes en apenas 4 encuentros. Ya jugó con los Lakers en la campaña 2022-2023 y lo conocen en la organización.

3. Nick Richards

Es una mejor opción que la de Bamba para los Lakers. Richards sabe lo que es jugar en el rol de pívot suplente, posición que desempeño con los Chicago Bulls esta temporada. Dejó promedio de 9.4 puntos y 7.6 rebotes en 20 encuentros. También estuvo en 28 juegos con los Phoenix Suns, dejando promedios de 3.2 puntos y 3.3 rebotes. Con Chicago demostró que es un jugador de rol que se complementa muy bien con sus compañeros y esa podría ser su función con los Lakers.

Más contenido de Los Angeles Lakers