3 jugadores que pueden firmar los Lakers si pierden a Austin Reaves en la agencia libre

Mientras los Lakers pasan el trago amargo de cerrar la ronda regular sin Austin Reaves y Luka Doncic, los aficionados del equipo comienzan a pensar en la próxima temporada, ya que reconocen lo difícil que será atravesar la primera ronda de postemporada sin ambos jugadores.

Luka Doncic seguirá siendo el principal hombre de ataque del equipo en las próximas temporadas, pero sus escuderos podrían cambiar. LeBron James está en la última temporada de su contrato y luce inminente que Reaves se declare agente libre y busque un contrato multianual en el verano.

Si los Lakers no consiguen retener a Reaves, tendrán que ir al mercado de agentes libres, para conseguir a un tirador de las posiciones dos o tres. Doncic necesitará ayuda y la conducción es clave en las posibilidades del equipo.

Reaves, de 27 años de edad, está plenamente identificado con la franquicia, pero buscará asegurar su futuro. A continuación, tres agentes libres que pueden firmar los Lakers si no logran retener a Reaves en el mercado.

1. CJ McCollum

La experiencia, veteranía y liderazgo de CJ McCollum pueden llegar al equipo de Los Angeles. El escolta tiene las características que necesita el equipo de los Lakers y le puede dar estabilidad a la conducción del conjunto dirigido por JJ Redick. El jugador de 34 años de edad será agente libre al finalizar la temporada y estaría listo para firmar un acuerdo de dos temporadas. En la actual campaña, el oriundo de Ohio promedia 18.6 puntos, con 3.1 rebotes y 4.1 asistencias desde que pasó a los Atlanta Hawks, en un cambio con los Washington Wizards.

2. Anfernee Simons

El prometedor escolta termina su vinculo con los Chicago Bulls al finalizar la presente temporada. Es un jugador muy rápido, con buen tiro de larga distancia y muy comprometido con el costado defensivo. Tiene características similares a las de Reaves, por lo que encajaría muy bien en el esquema de JJ Redick. En su octava campaña en la NBA, promedia 14.3 puntos, con 3.0 asistencias y 2.8 rebotes. Promedia 32% en triples y 63% en tiros de campo.

3. Norman Powell

El veterano de 32 años de edad, Norman Powell, tiene las características que buscan los Lakers, siendo un tirador respetado, que tiene puntos en sus manos y que puede acoplarse al rol que los Lakers necesiten. Será agente libre al terminar su campaña con el Miami Heat, en la que promedia 22.1 puntos por partido, 3.6 rebotes y 2.6 asistencias, en su temporada 11 en la liga.

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