3 jugadores que los Rockets sacrificarán para adquirir a Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo estuvo en el mercado durante la pasada campaña y varios equipos se interesaron en el dos veces ganador del MVP de la NBA. Sin embargo, antes de la fecha límite de cambios, los Milwaukee Bucks no encontraron un acuerdo interesante para dejar ir a su máxima estrella.

El griego había criticado el desempeño del equipo, durante su participación en el Juego de Estrellas, diciendo que no había química. Eso no sentó bien en la organización de Milwaukee y de inmediato le colocaron la etiqueta de disponible para ser cambiado.

Al final de cuentas terminó la temporada con los Bucks, pero parece que esa relación llegó a su final. Una vez termine la temporada, varios equipos se acercarán a la gerencia de Milwaukee para proponer cambios y uno de esos conjuntos serán los Houston Rockets.

Ante la eliminación en primera ronda de postemporada, es lógico que los Rockets necesitan una estrella para poder competir en el Oeste la temporada que viene. El reto de ir a Houston para ganar con esta franquicia debería seducir a Antetokounmpo.

Para obtener los servicios del griego, tendrán que sacrificar a algunas piezas y entregar futuras selecciones de primera ronda del draft. Repasamos algunos de esos jugadores que podrían estar vinculados en esos movimientos.

1. Alperen Sengun

Si quieren traer al mejor jugador de los Bucks, deben entregar a una de sus mejores piezas. En ese sentido, el turco Sengun encaja muy bien en el acuerdo, ya que se ha convertido en uno de los mejores centros de la liga. El europeo sería el jugador clave en la reconstrucción de los Bucks, aunque saben que necesitará compañía para poder ganar. El proyecto de Milwaukee parece ser a largo plazo mientras que los Rockets necesitan a Antetokounmpo para poder ganar. El interno viene de promediar 20.4 puntos, con 8.9 rebotes y 6.2 asistencias.

2. Jabari Smith Jr.

Para suplir a Giannis en el puesto 3 de los Bucks, el hombre ideal es Jabari Smith Jr., quien ofrece versatilidad para ser utilizado en varias posiciones del quinteto. Su tiro exterior y su potencia física lo convierten en un jugador ideal para un equipo en reconstrucción. Salir de Smith Jr. y Sengun le daría a los Rockets la posibilidad de desprenderse de 59 millones de dólares en salarios. Esto será clave para poder permitirse contratar a Giannis, quien cobrará $58.5 millones en la próxima campaña.

3. Amen Thompson

Los Rockets seguramente no estarán muy de acuerdo en desprenderse en uno de los bases con más futuro en la liga, como lo es Amen Thompson, pero tienen que pagar un alto precio para conseguir a un dos veces MVP y campeón de la NBA como lo es Antetokounmpo. La energía de Thompson para aportar en ambos costados de la cancha lo convierten en una pieza apetecible. Aunque debe mejorar su disparo desde la larga distancia, es un base que se pierde de vista, con sus 2.01 metros de estatura.

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