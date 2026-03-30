3 ofertas irrechazables de los Cleveland Cavaliers a Bucks por Giannis Antetokounmpo

El ecosistema de la NBA sufrió otro sismo en los días recientes a raíz de la posibilidad de que los Cleveland Cavaliers consigan en el receso veraniego a una verdadera luminaria de la competición, que no es LeBron James. Es que el periodista Kirk Goldsberry reveló que el elenco de Ohio se ha posicionado como uno de los cuatro finalistas en la carrera por hacerse con los servicios de Giannis Antetokounmpo.

En efecto, la posibilidad de ver al Greek Freak vistiendo el uniforme del equipo que hace vida en el Rocket Arena ya no es una fantasía de videojuego, sino una posibilidad que obligaría a dicha a gerencia a mover sus piezas más valiosas.

Claro está, adquirir a un dos veces MVP de la liga y ganador del mismo premio en las Finales de 2021, cuyo contrato actual con Milwaukee Bucks finaliza en 2028 (con la posibilidad de salirse del mismo un año antes), requiere sacrificar parte del futuro.

Por consiguiente, se presentarán tres ofertas muy atractivas que haría que los Bucks se decidan a dejar marchar a Giannis a los Cavs, a sabiendas de que tampoco competirían en serio la venidera zafra, pero tendrían una nómina capacitada para pelear a mediano plazo.

1. Evan Mobley + Jarrett Allen + Sam Merrill + futura primera ronda intercambiable del draft

Este movimiento redefiniría por completo los roster, considerando que Milwaukee recibiría a Evan Mobley, la figura central del retorno y un 4 All Star, con potencial se convertirse en superestrella y contrato hasta 2030, junto al centro, también especialista defensivo Jarrett Allen, atado laboralmente hasta 2029, más el ascendente tirador Sam Merrill, bajo control hasta el mismo año, y la primera ronda intercambiable del Draft de la NBA 2026.



A priori, semejante paquete debería agradar a la plana mayor de los Bucks a la hora de decidir desprenderse del ya histórico griego, en tanto que los Cavs recibirían en la propia operación al gigante Myles Turner, ya que de lo contrario, el elenco de Wisconsin estaría obligado a salir en el mismo mercado de uno de sus dos eventuales pívots (incluyendo Allen).

2. Evan Mobley + Sam Merrill + dos futuras primeras rondas del draft (una intercambiable)

En este caso Cleveland intentaría retener a Allen para formar unas "Twin Towers" con Giannis, mientras que Milwaukee aceptaría esto si prioriza el capital del draft, pues Mobley continuaría siendo la joya de la corona, pero las dos vueltas iniciales del evento de elección de novatos (la intercambiable de 2026 y una regular de 2030) representarían un compromiso total de la gerencia de los Cavaliers por buscar el anillo campeonil de inmediato.



Entretanto, Merrill funcionaría como el equilibrador salarial perfecto para que los números cuadren entre ambas organizaciones bajo el nuevo convenio colectivo de la liga.

3. Evan Mobley + tres futuras primeras rondas del draft (dos intercambiables)

Esta significaría la oferta definitiva para una reconstrucción total en el conjunto del Fiserv Forum, tomando en cuenta que conseguiría a Mobley, de 24 años, en rol de jugador franquicia y tres próximos picks de primera ronda; dos de ellos intercambiables (2026 y 2028, con el de 2030 como propio).



De ese modo, los Cavs agotarían literalmente todos sus cartuchos disponibles hasta la próxima década en una apuesta agresiva en el que confían que el contrato de Antetokounmpo y la presencia de Donovan Mitchell, y quizás James Harden, compensen la falta de nuevos talentos entrantes vía draft.

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