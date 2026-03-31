3 ofertas irrechazables de Los Angeles Lakers a Bucks por Giannis Antetokounmpo

Los rumores no han dejado de crecer desde principios de febrero cuando los Milwaukee Bucks sorprendieron al planeta NBA abriendo la puerta a negociar para ceder los derechos de Giannis Antetokounmpo, antes de la fecha límite de cambios. Desde entonces Los Angeles Lakers han sido uno de los destinos más vinculados al dos veces MVP de la regular, alimentando una narrativa que pudiera cobrar sentido el próximo verano.

Con un proyecto que gira en torno a Luka Doncic, intocable en cualquier escenario, y la muy probable salida de LeBron James al finalizar su contrato en junio, la gerencia que encabeza Rob Pelinka estaría dispuesta a vaciar gran parte de su roster e hipotecar talento de futuro para hacerse con una superestrella generacional como The Greek Freak.

La cuestión no es si los Lakers intentarán obtener a Giannis, sino cómo. Y ahí entran tres posibles ofertas que se repasarán a continuación y que, aunque quizás sean dolorosos para el futuro del club de Hollywood, podrían seducir a los Bucks en un panorama de reconstrucción o reinvención competitiva.

1. Austin Reaves (sign and trade) + Dalton Knecht + tres futuras escogencias del draft (dos de primera ronda)

Los Milwaukee Bucks probablemente se interesarían en Dalton Knecht y Austin Reaves si negocian con Los Angeles Lakers por Giannis | Mark J. Rebilas-Imagn Images

La primera vía es probablemente la más agresiva de las que Los Angeles plantearía sin tocar a Doncic. La misma Incluye al teórico nuevo escudero del esloveno, Austin Reaves, mediante un sign and trade (mínimos tres zafras por condiciones de la liga), junto al tirador Dalton Knecht, quien ha visto reducir en demasía sus minutos con el coach JJ Redick, y un combo de venideras selecciones del Draft de la NBA: las primeras rondas de 2026 y 2031, aunado a una segunda vuelta en 2026.



Es un paquete que mezcla presente y futuro con contundencia. Para Milwaukee significaría recibir dos activos jóvenes pero de máximo nivel, sumado a capital valioso del evento de novatos; mientras que para los de púrpura y oro sería una apuesta total por formar un nuevo dúo dominante con los estelares europeos.

2. Austin Reaves (sign and trade) + tres futuras primeras rondas del draft

En esta propuesta el sacrificado seguiría siendo AR15, quien se ha consolidado como el socio ideal de Luka y uno de los herederos naturales del protagonismo ofensivo en el Crypto.com Arena ante el descenso en la influencia de LeBron James.



Sin embargo, un sign and trade previo a que el escolta salga de su contrato lo convertiría en una pieza extremadamente valiosa para la divisa del estado de Wisconsin, más tres primeras rondas del draft (2026, 2031 y 2033). De hecho, el periodista Shams Charania ha señalado que una oferta de este tipo resultaría particularmente atractiva para la organización en la que aún milita el MVP de las Finales del 2021.

3. Rui Hachimura (sign and trade) + Dalton Knecht + 3 primeras rondas

El último paquete giraría en torno a Rui, quien probará la agencia libre en caso de no pactar un nuevo acuerdo para ser traspasado al Fiserv Forum, donde seguramente daría un salto cuantitativo y cualitativo respecto a protagonismo.



Al versátil ala-pívot japonés se unirían Knecht y los tres picks de ronda principal de Lakers en los drafts de 2026, 2031 y 2033. Sin ser espectacular, es una proposición equilibrada y coherente, ya que se combina talento a corto plazo con flexibilidad y activos de futuro.

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