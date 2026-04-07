3 razones por las que Lakers no deben renovar a Austin Reaves

En un panorama ya complicado para Los Angeles Lakers, pocas decisiones serán tan determinantes en el corto plazo como la situación contractual de Austin Reaves.

El escolta, cuyo vínculo con los californianos finaliza el 30 de junio, apunta a probar la agencia libre de la NBA a inicios de julio, abriendo un debate inevitable dentro de la afama organización, que deberá decidir qué hacer en el mercado respecto a su segundo máximo anotador de la actualidad.

Vale acotar que Reaves ha sido mucho más que un complemento en las últimas dos campañas. No en vano, su crecimiento ofensivo lo convirtió en una pieza fundamental, hasta el punto de consolidarse como uno de los principales generadores de anotación del equipo y el socio ideal de Luka Doncic a la hora de machacar las redes

Sin embargo, el baloncesto moderno no sólo exige talento, sino también disponibilidad, equilibrio financiero y solidez táctica. Bajo esas premisas, existen tres argumentos de peso para que los Lakers consideren seriamente no renovar al escolta de 27 años cuando llegue la temporada baja.

1. Susceptible a las lesiones

Aunque es joven, AR15 ha entrado en una dinámica alarmante en cuanto a lesiones, tanto que en las últimas dos justas ha acumulado hasta 13 problemas físicos distintos; cinco de ellos en la 2025/2026. De hecho, ahora está fuera por inconvenientes en el oblicuo, lo que amenaza con privarlo de accionar al inicio de los playoffs, un momento crítico para cualquier franquicia con aspiraciones de trascender.



De ese modo, invertir una suma elevada en un jugador con este historial médico representa un riesgo evidente y los Lakers ya han sufrido demasiado en ese aspecto como para volver a apostar fuerte por alguien que no garantiza continuidad.

2. Buscará un contrato grande en la agencia libre

El mercado estará claramente a favor del activo de cinco zafras en la NBA, quien reúne números cercanos al nivel All Star, luego de rechazar una extensión de cuatro años y 90 millones de dólares el verano pasado, dejando claro que aspira a un acuerdo bastante más lucrativo. Asimismo, todo indica que no ejercerá su opción por 14.9 millones para la 2026/2027, por lo que se convertirá en agente libre sin restricciones.



En consecuencia, diversos medios han proyectado un pacto cercano a los 120 millones por tres o cuatro ejercicios, monto demasiado elevado para una pieza que si bien es productiva, todavía no pertenece a la élite absoluta de la liga, aunado a que comprometería seriamente la nómina de Los Angeles al momento de querer adquirir varios elementos de rol con impacto.

3. Pobre aporte en defensa

Austin Reaves no es un buen defensor perimetral | Jesse Johnson-Imagn Images

Desde el punto de vista táctico, la dupla ofensiva que forman Reaves y Doncic resulta sumamente atractiva; no obstante, el baloncesto es un deporte de dos lados de la duela y es allí donde surgen los problemas. AR ha mostrado deficiencias en el retroceso, especialmente en el perímetro, generando desequilibrios constantes en el esquema del entrenador en jefe, JJ Redick.



Pues en una Conferencia Oeste repleta de bases y atacantes explosivos, contar con un titular que no pueda sostener su marca es un lujo que pocos elencos pueden permitirse. Incluso, los Lakers muchas veces terminan pagando caro el tener un doble backcourt sin intensidad en la retaguardia.

Más contenido de Los Angeles Lakers