3 razones por las que Luka Doncic no merece ser el MVP de la NBA en la temporada 2025/26

Todo apunta a que Luka Doncic será reconocido como el Jugador del Mes de marzo en la NBA, considerando que ahora mismo promedia descomunales 36.8 puntos en 12 partidos, acompañados de 8.5 rebotes y 7.5 asistencias. Sin embargo, la carrera por el MVP de la 2025/2026 parece escaparse de las manos del genio esloveno.

No es una cuestión de talento ni de impacto ofensivo, matices en los que el base de Los Angeles Lakers sigue siendo uno de los mejores del planeta. La carrera al máximo galardón individual de la prestigiosa liga estadounidense va de la mano al contexto de cada aspirante.

Pues en el caso de Luka, hay factores individuales y, sobre todo, colectivos, que se posicionan en su contra frente a otros candidatos de peso que combinan el éxito de manera integral, gracias a los récords de sus escuadras y la excelencia en ambos costados de la duela. En definitiva, existen tres razones que evitarían que el balcánico se lleve el MVP de la ronda regular.

1. La reafirmación de Shai Gilgeous-Alexander

Si hay un nombre que ahora mismo lidera la conversación por la anhelada condecoración de la National Basketball Association, ese es el del piloto canadiense. SGA no sólo ha mantenido su nivel ofensivo elitista, siendo el segundo máximo anotador (31.6) detrás del propio Doncic; ha guiado a OKC de nuevo a ostentar el mejor récord de la liga.



Pero el dueño del último Más Valioso también marca diferencia en el retroceso, dado que se ha consolidado como uno de los mejores defensores perimetrales de la contienda, incluso exhibiendo capacidad de cambiar asignaciones y encargarse con eficacia de algunos internos. Sin dudas, Shai tiene todo para repetir premio.

2. La temporada Victor Wembanyama

Wembanyama sigue sumando puntos para acercarse a ganar el MVP de la NBA en este curso | Daniel Dunn-Imagn Images

Otro obstáculo importante para el Wonder Boy de los Lakers es el fenómeno francés, rostro de unos Spurs quienes se han convertido en una de las dos mayores sorpresas del curso (con Detroit Pistons), tanto que son los únicos con opciones de dar caza al Thunder en la cima del siempre hostil Oeste. Por si fuera poco, el Alien domina ambos lados del tabloncillo como pocos en la historia reciente, ya que se encamina a su tercer título de bloqueos corridos, a la vez que su versatilidad en ataque, a pesar de sus 2.24 de altura, le permite castigar desde cualquier zona, en rol de eje total del sistema de los texanos.



Mientras el esloveno cuenta, teóricamente, con LeBron James y Austin Reaves en plan de estelares escuderos, Wemby ha cargado de forma totalitaria con un joven club que probablemente termine top 2 en su conferencia.

3. Su poco aporta defensivo

Es cierto que el seleccionado a seis All-Star ha mejorado en defensa, al punto que sus 1.7 robos de media lo sitúan en la séptima casilla de la NBA; no obstante, todavía está lejos de ser un elemento de primer nivel en la retaguardia.



A diferencia de SGA y Wembanyama, todo el valor de Luka Doncic se concentra en ataque, así que pierde en el mano a mano comparativo por el MVP con el base de Oklahoma City y el ala-pívot de San Antonio.

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