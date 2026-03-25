3 razones por las que Victor Wembanyama merece ser el MVP de la NBA en la temporada 2025/26

Victor Wembanyama no le teme a la presión ni a las expectativas; de hecho, parece alimentarse de ellas. El fenómeno francés ha dado un paso al frente en la conversación por el MVP de la 2025/2026 de NBA, al punto de autoproclamarse "gran favorito" a obtener el premio.

“Existe un debate. Debería haberlo, pero considero que yo debería encabezar la carrera (al Más Valioso). Estoy tratando de asegurarme de que, al final de la temporada, no quede lugar a dudas”, manifestó hace días el ala-pívot de 22 años a los medios, dejando clara su ambición.

Sus palabras no son casuales ni producto del entusiasmo momentáneo; responden a una realidad muy evidente: el prodigio galo ha elevado su juego a una dimensión superlativa y ha empujado a los San Antonio Spurs a erigirse un contendientes legítimos. En una liga repleta de talento, donde cada año emergen nuevas estrellas, Wemby no sólo compite; domina.

De ese modo y a pesar de que el base del Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, es a día de hoy el máximo favorito a repetir el MVP, el gigante europeo también posee argumentos para llevarse el anhelado galardón. A continuación, se mencionarán tres de estos.

1. Estrella de los Spurs, segundos de la Conferencia Oeste

Con Wembanyama en rol de líder, los Spurs tienen casi asegurado el top 2 del Oeste | Daniel Dunn-Imagn Images

De cualquier forma, el MVP de la ronda regular suele estar estrechamente ligado al éxito colectivo. Y en ese sentido, Wembanyama cuenta con una ventaja no menor: San Antonio ha pasado de ser un equipo en reconstrucción a ocupar el segundo lugar de la hostil Conferencia Oeste (54-18), colocándose apenas a 3.0 encuentros del propio OKC (57-15) de Shai, campeón defensor y escuadra llamada a volver a lograr el anillo. Este salto no se explica sin el impacto directo del "Alien", cuyo liderazgo y numeritos (24.3 PTS, 11.2 REB, 3.0 AST, 3.0 BLO, 81.9% TL, 50.4% T2, 35.1% T3) ha transformado a la citada entidad, otorgándole consistencia, ambición y una mentalidad ganadora.

2. Influyente como pocos en ambos costados de la cancha

Si algo distingue al nacido en Le Chesnay del 98% de los basquetbolistas es su capacidad para influir en cada posesión, tanto en ataque como en defensa. En ofensiva, combina una versatilidad poco común para sus 2.24 de estatura, dado que puede anotar desde el perímetro, accionar de espaldas al aro y generar para sus compañeros; mientras que en defensa su presencia resulta verdaderamente disruptiva. Y para prueba un botón: se encamina a su tercer título de tapones consecutivo, aunado a marchar tercero en PER o rating de eficiencia (28.4), en una muestra de lo integral de sus prestaciones. Semejante dominio bidireccional es, históricamente, una característica recurrente en los ganadores del MVP que ocupan funciones del frontcourt, lo que posiciona de enorme manera al primer pick del draft de 2023.

3. Números que sólo han conseguido cinco jugadores en la historia

Al margen de las sensaciones, los datos respaldan la candidatura de Wemby, quien de momento es uno de seis basquetbolistas en la historia de la NBA en coleccionar al menos 24.0 puntos de media con 11.0 rebotes, 3.0 asistencias y 3.0 bloqueos, emulando a leyendas del calibre de Kareem Abdul-Jabbar (cinco veces), Hakeem Olajuwon (dos veces), Shaquille O'Neal, Patrick Ewing y David Robinson. Todos ellos, a excepción de Ewing, obtuvieron el principal galardón individual en cursos en los que exhibieron dichos guarismos, motivo por el que la joven luminaria de los Spurs tiene derecho a soñar.

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