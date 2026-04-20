3 superestrellas que pueden firmar los Lakers si no adquieren a Giannis Antetokounmpo

El futuro de Giannis Antetokounmpo con los Milwaukee Bucks se ha convertido en uno de los temas más discutidos en la NBA en las últimas semanas. En efecto, la incertidumbre crece tras una temporada colectiva, e individual debido a la lesión del griego, muy por debajo de las expectativas, lo que ha abierto la puerta a especulaciones sobre un posible cambio de equipo, con Los Angeles Lakers en la discusión.

Vale acotar que el conjunto de Wisconsin tuvo un cierre de campaña nefasto, quedando fuera de los playoffs por primera vez desde 2016, gracias a un negativo registro de 32-50 y el undécimo lugar en la Conferencia Este. Un retroceso significativo para una franquicia que hace apenas unos años, en 2021, conquistó el campeonato de liga con el nacido en Atenas como gran abanderado.

En paralelo, varios equipos de peso han sido vinculados con el dos veces MVP de la regular, aunado a los Lakers; sin embargo, la semana pasada trascendió que al propio Giannis solamente vería con buenos ojos ser enviado a una organización de la Conferencia Este, y preferiblemente en la Costa Este, en pro de estar más cerca de su Grecia natal.

Asumiendo que, si la información del analista Bill Simmons es verídica, Antetokounmpo no será canjeado a la Costa Oeste, Los Angeles tendrá que buscar otra mega estrella en pro de formar tándem de gala con Luka Doncic, a espera de conocer que pasará con Austin Reaves, quien irán a la agencia libre. En ese escenario, acá hay tres opciones a considerar.

3. Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers

Mitchell conserva pacto laboral hasta 2028, pero puede salirse del mismo un verano antes, tomando en cuenta su edad (30 años para entonces); por ende, si los Cavs no trascienden en estos playoffs, la gerencia, a raíz de la alta nómina con la que cuenta, meditaría colocar a su preponderante escolta en el mercado. De ese modo, si los de purpura y oro no retienen a AR15, el seleccionado a siete Juegos de Estrellas pasaría a formar parte de los objetivos de la gerencia que encabeza Rob Pelinka.

2. Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers

El panorama de La Garra resulta particularmente interesante, ya que los Clippers iniciaron una reconstrucción silenciosa tras desprenderse de piezas importantes como James Harden e Ivica Zubac en el pasado deadline.



Bajo ese contexto, no luce descabellado que el dos veces Más Valioso de las Finales de la NBA entre en la subasta. Asimismo, Kawhi cobrará 50.3 millones de dólares en su último año antes de la agencia libre de 2027, factor que, paradójicamente, jugaría a favor de los Lakers, al punto de que no estarían obligados a enviar un retorno tan alto al club del moderno Intuit Dome, al tiempo de conseguir al reemplazo de LeBron James, que también quedará sin contrato el 1 de julio, y, de alguna manera, de Antetokounmpo.

1. LeBron James | Los Angeles Lakers (será agente libre en julio)

No se debe descartar que los de Hollywood se queden con sus dos mayores referentes simbólicos de la actualidad para la 2026/2027, dado que Doncic ya es la base del proyecto a corto y mediano plazo, mientras que el Rey, aunque será agente libre, ha dejado la puerta abierta, a través de la agencia Klutch Sports, a negociar su vuelta; claro está, la misma sólo se daría a la baja.



Con lo complicado que se vislumbra un posible traspaso de Giannis al Crypto.com Arena, los californianos quizás opten por firmar de nuevo a su MVP de las Finales del 2020, al margen de sus 41 años de edad (42 para la siguiente zafra).

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