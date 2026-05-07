4 razones por las que Lakers no deben darle una extensión de contrato a Austin Reaves

Austin Reaves ha demostrado inconsistencia en los playoffs de la NBA. Aunque es un jugador que ha dado pasos gigantes para convertirse en una estrella de la liga, todavía debe mejorar varios aspectos para poder llegar hasta ese punto.

El escolta de los Lakers ha vivido una postemporada para el olvido, tras perderse los cuatro primeros encuentros de la serie de primera ronda ante los Rockets por una distensión de grado 2 en el oblicuo. Aunque tiene la opción de un año más en su contrato, todo indica que Reaves no la tomará y se convertirá en agente libre en el verano.

Reaves volvió a tener una noche para el olvido en el Juego 1 ante el Thunder, con apenas 8 puntos y lanzó de 16-3 en tiros de campo. Si los Lakers quieren tener alguna posibilidad en esta serie, el escolta tiene que volver a ser el jugador de la ronda regular.

ESPN destacó que el porcentaje de disparos de Reaves (18.8%) fue el más bajo para un jugador de los Lakers en un juego de playoffs en los últimos 35 años, para jugadores con al menos 15 disparos realizados durante el juego.

Reaves volvió para el Juego 5 de la serie de primera ronda ante los Houston Rockets, después de estar fuera desde el 2 de abril por una . Se lesionó precisamente en un juego ante el Thunder de temporada regular.

A continuación, cuatro razones por las que los Lakers no deberían renovarle.

1. Su baja producción en playoffs

Reaves ha demostrado que bajo presión sus porcentajes bajan. Aunque hay que reconocer que viene de una lesión, viene de lanzar de 16-3 en tiros de campo en un juego en que los Lakers necesitaban de su mejor versión. Aunque tuvo una gran temporada regular, la gerencia de Los Angeles debería buscar otra estrella en el mercado

2. Su tendencia a lesionarse

Reaves vivió una temporada accidentada, en la que estuvo fuera en varias ocasiones por lesión. Esto no es algo nuevo, ya que ha sufrido los embates de las lesiones durante toda su carrera. Aunque es un jugador que cuando está sano produce, lo mejor para los Lakers es pensar en otras opciones en la agencia libre. Si bien ha creado gran identidad con el equipo, el conjunto de los Lakers necesita de una estrella que respalde a Luka Doncic.

3. Ha decepcionado contra Oklahoma en la temporada

Reaves parece no haber encontrado la solución a sus bajos porcentajes contra el Thunder en la ronda regular. El escolta participó en tres de los cuatro partidos que disputaron ambos equipos en el calendario, que terminaron en cuatro victorias del actual campeón de la NBA. El Thunder ha tenido éxito defendiendo a Reaves en la temporada regular, limitándolo a 14.7 puntos por partido y un 23.1% en triples durante sus tres enfrentamientos previos.

4. Poca defensa

Reaves ha sido criticado en su carrera por no ser tan efectivo en el costado defensivo, algo que permite que el juego perimetral de los equipos rivales aumente cada vez que juegan contra los Lakers. Aunque ofensivamente ha evolucionado, todavía en defensa deja mucho qué desear. Los Lakers deben armar un equipo para ser campeón y, en ese sentido, todos los detalles cuentan.

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