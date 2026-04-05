La increíble oferta de extensión de contrato que podrían ofrecerle los Lakers a Austin Reaves

Austin Reaves se perderá el resto de la ronda regular y la primera ronda de los playoffs de la NBA por su lesión en el oblicuo. El base ha sido fundamental para que los Lakers alcanzaran el tercer lugar de su conferencia y ahora lo extrañarán en los próximos partidos.

Reaves es fundamental en el esquema del entrenador JJ Redick, ya que ha funcionado a la perfección como el segundo jugador con mayor aporte ofensivo por detrás de Luka Doncic. Esto ha hecho que las conversaciones acerca de una renovación cada día se escuchen más fuerte.

El experto en la NBA, Brett Siegel, informó que los Lakers están pensando en alargar la estadía de Reaves en el equipo. "Una extensión de contrato masiva de cinco años por valor de más de 220 millones de dólares está 'en el horizonte'", reveló el reportero.

Reaves tiene la opción de un año más en su contrato con los Lakers, por la temporada 2026-2027. Sin embargo, ante su explosión ofensiva este año, lo más probable es que el escolta pruebe en la agencia libre, algo que el equipo de Los Angeles buscará evitar.

Report: A massive five-year contract extension worth north of $220 MILLION is "on the horizon" for Austin Reaves with the Lakers, per @BrettSiegelNBA 💰 pic.twitter.com/SKI3VhNcJp — NBA Base (@TheNBABase) April 4, 2026

El escolta vive la mejor temporada de su carrera, con promedios de 23.3 puntos, 4.7 rebotes, 5.5 asistencias, 49% en tiros de campo, 36% en triples y 87.1% en tiros libres.

A sus 27 años de edad, el encuentro con la agencia libre le cae a la perfección para que los Lakers intenten retenerle con un contrato de $220 millones, como reportó Siegel. Se ha consolidado en el equipo, es un jugador que toma mejores decisiones y es un tirador que todo club en la NBA desearía tener.

Reaves fue muy inteligente el verano pasado al rechazar una oferta de renovación del equipo por cuatro años a cambio de $89.2 millones. Esa cifra, para un jugador de sus características, sería una auténtica ganga.

Los Lakers deben mantener el dúo entre Luka Doncic y Reaves, que tantos beneficios les ha dado. Sumar a un alero para conformar un tridente ofensivo debe ser la opción que buscarán los Lakers una vez terminada esta campaña, ya que LeBron James está en el último año de su contrato y no hay conversaciones para una renovación.

Los Lakers antes de todo eso tendrán que afrontar la primera ronda de playoffs sin sus dos mejores armas ofensivas, algo que pudiera ponerle fin a la temporada de forma prematura.

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