4 razones por las que Lakers no podrán ganar la serie de playoffs ante Houston Rockets

Los Lakers están comprometidos y podrían despedirse nuevamente en la primera ronda de postemporada. El equipo se mostró mejor que el año pasado en ronda regular, mucho más cohesionado con las directrices de su entrenador, JJ Redick, pero ahora el problema es otro: las inoportunas lesiones.

Los Lakers se medirán a los Houston Rockets en la primera ronda de postemporada de la Conferencia del Oeste sin sus dos principales anotadores: Luka Doncic (líder de la liga con 33.5 PPJ) y Austin Reaves (23.3 PPJ).

Ese déficit ofensivo podría sentenciar al equipo californiano, tomando en cuenta que al frente tienen a un equipo que ganó 9 de sus últimos 10 encuentros, que tiene a Kevin Durant como su protagonista principal en ofensiva y a Alperen Sengun y Amen Thompson con papeles secundarios, pero muy relevantes.

LeBron James tendrá muchas responsabilidades ofensivas y esto le llega a los 41 años de edad, en su temporada 23 en la liga y en su última campaña con los Lakers. La gran pregunta es si el Rey podrá con ese peso en el ataque de los Lakers.

Hay buenas razones para pensar que los Rockets son los favoritos y avanzarán a las semifinales de conferencia. A continuación algunas de ellas.

1. Las ausencias de Reaves y Doncic

Luka Doncic y Austin Reaves son la base del ataque perimetral de los Lakers. No solo por lo que pueden hacer con el balón en sus manos, sino por la amenaza que significan para cualquier defensa con solo tenerlos en la cancha. Ambos jugadores se complementan, se sortean quién baja la pelota e incluso hay jugadas ofensivas en las que solo tocan la pelota ellos dos. Sin embargo, ahora el entrenador JJ Redick tendrá que ajustar su modelo de juego, colocando a LeBron James como su figura principal en ataque, con la ayuda de Rui Hachimura y DeAndre Ayton, con un juego más en la pintura que perimetral.

2. El banco de suplentes de Houston es mejor

El equipo de los Lakers con las ausencias de Doncic y Reaves tendrá una rotación más corta. Esto puede ser un factor clave en la serie. Los Rockets tienen una mejor segunda unidad y eso puede ser determinante en la serie. Jugadores como Isaiah Crawford, Jeff Green, Dorian Finney-Smith pueden hacer que los titulares de los Rockets tengan un buen descanso. Con las ausencias de Reaves y Doncic, los Lakers están comprometidos con sus jugadores del banco y la rotación del entrenador JJ Redick debe ser más corta.

3. Alperen Sengun vive en un gran momento

El pívot de los Rockets puede ser un factor clave en la serie. Ya demostró que es uno de los mejores centros de la liga y le dará mucho trabajo a Deandre Ayton y a Jaxson Hayes. Su tiro de media y larga distancia lo convierten en un jugador muy difícil de marcar. Viene de promediar 20.4 puntos y 8.9 rebotes, siendo un gran pasador con sus 6.2 asistencias por compromiso. Si los Lakers quieren tener oportunidad ante los Rockets, deben cerrarle los caminos a Sengun.

4. ¿Quién defiende a Kevin Durant?

Kevin Durant es uno de los anotadores más consistentes en la historia de la NBA y puede tener una gran serie ante los Lakers. El alero tiende a crecerse en los momentos claves, sobre todo en postemporada. LeBron James tendrá que "bailar con la más fea" al tener que defender en muchas ocasiones a Durant. También podrían haber ajustes, como que Marcus Smart, un experto defensivo, sea el defensor del alero. El veterano viene de promediar 26.0 puntos, 4.8 asistencias y 5.5 rebotes.

Más contenido de NBA