4 razones por las que Lakers pueden ganar la serie de playoffs ante Houston Rockets

Los Houston Rockets parten como claros favoritos a avanzar en la primera ronda de los playoffs en la Conferencia del Oeste, aunque unos Lakers lastimados, que no podrán contar con Austin Reaves y Luka Doncic, quienes se vienen recuperando de lesiones.

La responsabilidad ofensiva caerá sobre los hombros de LeBron James, quien viene de ganar el premio Jugador de la Semana. Kevin Durant y el núcleo joven de los Rockets parecen estar mucho más completos y en un mejor momento.

Houston ganó 9 de los últimos 10 partidos que disputó en la ronda regular. Amen Thompson ha tenido una sobresaliente campaña como base, Durant se crece en la postemporada y Alperen Sengun es clave en la zona pintada para los siderales.

Sin embargo, los Lakers pueden sorprender y si llegan a contar con Luka Doncic en cualquier momento de la serie, el destino del equipo de Los Angeles sería otro. A continuación, cuatro razones para pensar que los californianos pueden sorprender.

1. LeBron James se crece cuando no es favorito

LeBron James está acostumbrado a grandes desafíos en su carrera. El veterano de 41 años de edad vive un gran momento, promediando 24 puntos, 9.7 asistencias y 3 robos en la última semana, asumiendo el rol de base titular ante las ausencias. En ese lapso los Lakers ganaron los últimos tres partidos, se aseguraron el cuarto puesto de su Conferencia y mostraron un estilo de juego sin sus dos principales anotadores (Doncic y Reaves). James sabe lo que es jugar sin ser favorito y lo demostró en 2016, cuando con los Cavaliers le ganó la final a los súper favoritos Warriors, tras ir perdiendo 3-1. Con LeBron James todo puede pasar.

2. Ventaja de Localía

Si hay un punto que destacar a favor de los Lakers es que tendrán la ventaja de localía. En el Crypto.com Arena de Los Angeles terminaron con récord de 28-13 mientras que Houston fue un equipo vulnerable en la carretera, con 22 triunfos y 19 derrotas. Iniciar los dos primeros juegos en Los Angeles, con el apoyo de su gente, será fundamental para el equipo dirigido por JJ Redick.

3. Deandre Ayton será clave

Si hay un jugador que es visto como un punto clave en el esquema de los Lakers para enfrentar a Houston ese es Deandre Ayton. El pívot, que cumple su primera campaña con los Lakers, será fundamental en la pintura, tratando de desviar los tiros de su rival. Aunque Alperen Sengun llega en un gran momento, debe imponerse la capacidad defensiva de Ayton. Terminó promediando 11.3 puntos y 7.2 rebotes en el cierre de temporada.

4. La visión de JJ Redick

El entrenador ha cambiado su esquema de juego, ya que no contó en los últimos juegos de la ronda regular ni con Austin Reaves ni con Luka Doncic. La respuesta del entrenador fue darle la pelota a LeBron James como base y colocar a Rui Hachimura y Marcus Smart como tiradores abiertos. El examen fue aprobado por este tridente de jugadores y los Lakers consiguieron tres victorias seguidas en el cierre de la ronda regular, que hacen ilusionar a sus aficionados.

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