5 equipos con los que LeBron James puede ganar su último anillo de campeón antes de retirarse de la NBA

Austin Reaves le dijo a su compañero de equipo, LeBron James, algo que abrió el debate antes del inicio de la actual temporada de la NBA. "Te quedan cinco temporadas más", sonrió el escolta, durante el campo de entrenamiento de los Lakers.

La verdad es que el futuro de James sigue siendo incierto, ya que aunque el veterano de 41 años ha dicho en varias oportunidades que ve el retiro cerca, lo cierto es que en la cancha se le ve como un jugador élite, con sed de triunfos y con números extraordinarios.

“Estoy entusiasmado con la oportunidad de jugar el deporte que amo una temporada más. Y sea cual sea el desenlace de este año, estoy totalmente comprometido. Porque no sé cuándo terminará, pero sé que será mucho más pronto que tarde”, dijo James a la prensa, antes de comenzar la actual temporada de la NBA.

James nació en 1984, un año en el que algunos de los actuales entrenadores de la liga todavía no habían nacido. De hecho, el actual técnico de los californianos, JJ Redick, nació en ese mismo calendario, llegó a jugar con James, y hoy lo entrena.

El veterano se convertirá en agente libre al finalizar la temporada y surge la duda de a cuál equipo irá para intentar ganar su quinto campeonato. En Sports Illustrated en español nos dimos la tarea de analizar con qué equipo podría ganar otro anillo.

1. Golden State Warriors

James y Curry ganaron la medalla de oro en el 2024 | Anadolu/GettyImages

Seguir en California, pero con los Golden State Warriors, parece una opción más que viable para James. Podría firmar un contrato por una o dos temporadas, para unirse a Stephen Curry, con quien ha compartido una gran amistad pero que todavía no se ha unido en un mismo equipo. Durante la consecución de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2024, se habló mucho de la posibilidad de ver a ambos astros con el mismo uniforme. Sería un sueño para la NBA poder tener de compañeros al máximo anotador de todos los tiempos y al máximo triplero en la historia. Todo un lujo.

2. New York Knicks

James tiene cuatro anillos de campeón en la NBA | Meg Oliphant/GettyImages

LeBron James no aceptará ir a un equipo de mercado pequeño. Los Knicks son uno de los equipos más mediáticos de la NBA, con una gran sequía de campeonatos y la motivación de regalarle un título a la afición de Nueva York seguramente seducirá al veterano. Los de la Gran Manzana no ganan desde 1973 y James podría ser parte un título que tendría un significado histórico para la ciudad.

3. Los Angeles Lakers

James quiere ganar un título con Luka Doncic de compañero | Ronald Martinez/GettyImages

Renovar con los Lakers suena a una posibilidad grande para LeBron James y con este equipo puede conseguir su quinto título. Ya le dio un campeonato a la franquicia en 2020 y no quiere despedirse de la NBA sin darle otra alegría a la afición de Los Angeles. Al fin de cuentas, los Lakers tienen un equipo bastante interesante, con las figuras jóvenes de Luka Doncic y Austin Reaves como protagonistas. Si logran moverse bien en el mercado, los Lakers son contendores al título y con James mucho más.

4. Detroit Pistons

Cade Cunningham sería un gran compañero para James | Ronald Martinez/GettyImages

Los Pistons están de vuelta a la élite de la NBA y tienen un equipo lo suficientemente competitivo para soñar con un título en el corto plazo. De hecho, los dirigidos por J.B. Bickerstaff tienen un equipo muy joven, que necesita de esa cuota de experiencia que siempre hace falta para poder avanzar de rondas en los playoffs. Después de esta temporada, los de Detroit podrían decidir buscar a James en un contrato de una campaña.

5. Los Angeles Clippers

Leonard y James podrían ser compañeros de equipo | MediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty Images/GettyImages

Los Clippers necesitan una reestructuración y LeBron James podría ser esa pieza para la próxima temporada. No solo tienen que invertir en James, también tienen que salir al mercado para buscar a una o dos figuras representativas que hagan soñar a la franquicia con un campeonato. Un proyecto ganador podría llamar la atención del veterano y podría buscar su último anillo con el otro equipo de Los Angeles.

