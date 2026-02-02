Los 5 equipos que tienen las mejores ofertas para adquirir a Giannis Antetokounmpo

Los días previos a la fecha límite de cambios de la NBA nos ha dejado diversos rumores sobre Giannis Antetokounmpo, quien parece ser el movimiento bomba del mercado en este 2026, por su relación desgastada con los Milwaukee Bucks.

El cambio rotundo del año pasado fue Luka Doncic, quien pasó de los Dallas Maverics a Los Angeles Lakers a cambio de Anthony Davis. Esta vez, la mala situación de los Bucks (12 en el Este) y las declaraciones del griego hacen pensar que terminará la campaña con otro equipo.

Tras una derrota ante el Oklahoma City Thunder, Antetokounmpo se quejó de que al equipo le faltaba química. Esto no fue bien visto por algunos directivos del equipo, según han informado algunos periodistas que cubren al club.

Antetokounmpo parece ya haber cumplido un ciclo con los Bucks y el equipo necesita una renovación. Ganó un campeonato y dos MVP con esta camiseta y, si es cambiado, será recordado como una de las leyendas de la franquicia.

A continuación, repasamos 5 equipos que tienen las mejores ofertas para adquirir al europeo.

1. Golden State Warriors

Giannis Antetokounmpo y Stephen Curry podrían jugar juntos pronto | Cary Edmondson-Imagn Images

Los Warriors han sido el equipo que más ha sonado para sumar al griego. El analista de la NBA Anthony Slater indicó que las negociaciones van bien encaminadas y que podría unirse a Stephen Curry en los próximos días. Un paquete que incluya al talentoso Jonathan Kuminga, al lanzador Brandin Podziemski y el contrato de uno de los veteranos del equipo, como Andrew Wiggins o Draymon Green, podría convencer a Milwaukee de entregar a su estrella, para armar un equipo de cara al futuro. Si llega a Golden State, los Warriors se colocan en una gran posición para pelear por el campeonato.

2. Miami Heat

Tyler Herro estaría involucrado en la transacción por Giannis | Michael McLoone-Imagn Images

Un reporte de The Athletic indicó que el Miami Heat está dispuesto a ofrecer selecciones del Draft, además de Tyler Herro por el jugador griego. Los de Miami tienen selecciones de primera ronda en el 2029 y 2031, algo que podría seducir a la directiva de Milwaukee. Ambas organizaciones pasan por momentos similares y necesitan movimientos estratégicos para salir del mal momento. Para Giannis sería ir a una ciudad de un mercado interesante y sería la gran figura del equipo, algo que no le sucedería con los Warriors, ya que Stephen Curry seguirá al mando del equipo.

3. New York Knicks

Los Knicks serían aspirantes al título con la llegada de Antetokounmpo | Vincent Carchietta-Imagn Images

Sería ideal para la carrera de Giannis Antetokounmpo ir a un equipo de mercado grande como los New York Knicks. Además de ser una de las franquicias más seguidas de toda la NBA, la larga sequía podría ser una motivación para el europeo. La oferta incluiría jugadores como Mikal Bridges o Karl-Anthony Towns. Para los Bucks sería una gran oportunidad de desprenderse de un gran contrato y aliviar un poco las cargas económicas.

4. Oklahoma City Thunder

Giannis Antetokounmpo es uno de los mejores jugadores del poste bajo en la NBA | Michael McLoone-Imagn Images

Aunque para muchos el Oklahoma City Thunder debe quedarse como está y mantener al equipo que fue campeón el año pasado, para otros analistas nunca es despreciable contar con el talento de Giannis Antetokounmpo. Para ello, deberán entregar piezas claves en el triunfo de la temporada pasada, como Jalen Williams, Cason Wallace. Tienen 12 selecciones de primera ronda del Draft en los próximos cinco años, algo que sería clave en la transacción. Ver jugar juntos a Shai Gilgeous-Alexander y a Giannis sería todo un lujo para los aficionados de Oklahoma.

5. Houston Rockets

El analista Jake Weinbach señaló que los Houston Rockets podrían ser un posible destino para Giannis Antetokounmpo, esto abre la posibilidad de verle jugando con uno de los anotadores históricos de la liga, como lo es Kevin Durant. Alperen Sengün y Jalen Green podrían estar incluidos en la transacción. Tienen varios picks interesantes de los Nets y los Suns para el futuro en el Draft de la NBA.

Más noticias sobre NBA