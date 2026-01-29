El quinteto abridor de los Golden State Warriors con Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo sigue de baja con los Milwaukee Bucks por un problema en la pantorrilla, pero quizás cuando esté totalmente recuperado, su uniforme sea otro. El griego sigue apareciendo en rumores de cambio y se le vincula fuertemente con los Golden State Warriors.

Chris Mannix, de Sports Illustrated en inglés, escribió que los Warriors están dispuestos a ofrecer un paquete con el prometedor Jonathan Kuminga y el veterano Jimmy Butler, sumado a selecciones del draft, por Antetokounmpo.

Todo esto se debe definir antes del 05 de febrero, cuando se cierran los traspasos en la NBA, pero hay altas probabilidades de que el europeo no termine la campaña con los Bucks, sobre todo después de haber dicho que al equipo le faltaba química en esta campaña.

El campeón de la NBA en el 2021 promedia 28 puntos, 10 rebotes y 5.6 asistencias en 30 partidos esta temporada. Sin él en cancha, los Bucks han perdido 12 de 15 partidos este año.

Con el griego, los Warriors tendrían un quinteto soñado, que les daría opciones la posibilidad de escalar posiciones y acceder a los playoffs en un mejor puesto. Actualmente ocupan la octava casilla del Oeste, con récord de 27 victorias y 22 derrotas.

A continuación, en Sports Illustrated en español repasamos el quinteto abridor de los Warriors si se da el esperado cambio con los Bucks por Antetokounmpo.

1. Stephen Curry

El mejor tirador en la historia de la NBA tendría una gran motivación en la parte final de su carrera, por jugar con uno de los talentos más impresionantes de la NBA, como lo es Antetokounmpo. Ambos han sido MVP de la liga y juntos podrían remar hacia el mismo lado. Curry está en otra sólida campaña, con promedios de 27.3 puntos, 4.9 asistencias y 3.6 rebotes. Jugar con Giannis le abriría más la cancha y le permitiría aprovechar el pick and roll para tomar tiros desde la larga distancia.

2. Brandin Podziemski

Brandin Podziemski ha tenido la oportunidad de ser titular en 17 de los 49 juegos que ha disputado este año con los Warriors. Con la salida de Butler, el puesto de escolta sería para él y ha hecho un buen trabajo en esa posición en lo que va de campaña. Promedia 12.2 puntos por partido, con 4.6 rebotes y 3.5 asistencias. Es un jugador que se caracteriza mucho por su defensa y eso ayudará con Giannis en el quinteto. La llegada del griego le ayudará a tomar más tiros de larga distancia, con el juego de adentro hacia afuera que caracteriza al europeo.

3. Giannis Antetokounmpo

En el quinteto de los Warriors, Giannis Antetokounmpo podría jugar la posición tres y la cuatro, debido a que el veterano Al Horford ha sido el encargado de jugar de pívot este año y Draymond Green ha hecho las veces de centro. Lo interesante es que se podrían turnar durante el encuentro y eso le daría al entrenador Steve Kerr varias opciones para preparar jugadas. Giannis tiene mucho tiempo el balón en sus manos y eso ayudará a que los tiradores de los Warriors queden liberados.

4. Al Horford

La cuota de veteranía en el quinteto también la pondrá Horford, un jugador que ganó el título de la NBA en el 2024, siendo parte fundamental de aquel equipo de los Boston Celtics. Es un jugador que sabe posicionarse para darle espacios a sus compañeros y tomar el tiro de media y larga distancia. Pero más allá de eso, es un gran defensor y eso le proporciona estabilidad al quinteto abridor. El dominicano no ha sido titular hasta ahora, con apenas tres ocasiones saliendo del quinteto abridor, pero con la salida de Butler y Kuminga, su rol cambiaría. Promedia 7.0 y 5.0 rebotes por partido.

5. Draymond Green

Green es uno de los mejores defensores en la historia de la NBA y su papel con la llegada del griego seguirá siendo ese. Poner buenas cortinas para que Giannis pueda ir hacia el aro será fundamental si se da el cambio. Tiene 8.3 puntos y 5.7 rebotes en 40 juegos este año, todos como titular. Su energía le aporta muchas cosas al equipo, más allá de los números. Abre espacio para los tiradores y se sacrifica al marcar siempre al mejor anotador del equipo contrario.

