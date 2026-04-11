5 jugadores de calidad que pueden sumar los Lakers para los playoffs de 2026

Los Angeles Lakers llegarán a los Playoffs de la NBA 2026 con una mezcla de certezas y dudas. Es cierto que la afamada franquicia aseguró el cuarto lugar del Oeste, lo que garantiza ventaja de local en la primera ronda, un factor que históricamente ha sido determinante en series cerradas. Sin embargo, no todo es optimismo en el entorno de los californianos.

El principal problema radica en la salud de sus dos piezas más importantes en ataque actualmente, Luka Doncic y Austin Reaves. Ambos escopeteros arrastran lesiones que, según los reportes recientes, es factible que les hagan quedar fuera del inicio de la postemporada; ausencias que obligarán al entrenador JJ Redick a reinventar la rotación en el momento de mayor trascendencia del año.

A este factor se suma un movimiento reciente de la gerencia que encabeza Rob Pelinka: la liberación del contrato del escolta Kobe Bufkin, lo que deja un espacio libre en el roster justo antes de los playoffs. Por ende, ese hueco abre la puerta a una incorporación estratégica que puede marcar la diferencia en una eliminatoria corta.

En definitiva, hay cinco jugadores del backcourt en disposición de ser firmados por los Lakers para la primera ronda y que aportarían distintas herramientas a los esquemas de Redick.

5. Chris Paul

La eventual firma de esta leyenda del baloncesto sería, sin duda, la más mediática. Es que el seleccionado a 12 All-Star debe mantener una inteligencia de juego difícil de igualar.



Sin embargo, y aunque diversos medios creen que estaría dispuesto a un Last Dance, la realidad de CP3 trae no invita al optimismo, pues no juega desde diciembre, tiene 40 años y anunció su retiro semanas atrás. En lo estrictamente deportivo, no parece la opción más lógica, aunque su presencia en el vestuario sería invaluable, especialmente para guiar a los jóvenes en momentos de alta presión.

4. Spencer Dinwiddie

El dueño de 11 cursos de experiencia en la NBA representa una alternativa pragmática, aunado a que Pelinka ya apostó por él en el pasado, así que su regreso al Crypto.com Arena tendría sentido tanto por conocimiento de la organización como por su perfil.



A sus 33 años, aporta tamaño en la posición de base y capacidad anotadora. No obstante, tampoco acumula ritmo actual, ya que no acciona desde enero tras ser liberado por el Bayern Múnich de baloncesto; por lo que debería llevarle un tiempo retomar regular su estado de forma.

3. Nick Smith Jr.

Nick Smith Jr. ha lucido eficaz con los Lakers en las pocas oportunidades recibidas en el curso | Gary A. Vasquez-Imagn Images

El escolta de 21 años conoce a la perfección el sistema de Redick debido a que es parte del club, aunque con acuerdo de G-League. Eso sí, ha mostrado destellos interesantes, especialmente desde la línea de tres puntos (40.0% en la 2025/2026 y 37.4% de por vida).



El problema es contractual: actualmente tiene un pacto dual, lo que lo hace inelegible para playoffs a no ser que la directiva angelina le realice uno de profesional.

2. Cole Anthony

Con apenas 25 años, el ex Orlando Magic venía siendo uno de los bases suplentes más confiables en la contienda, aunque en esta temporada pasara por Milwaukee Bucks, dejando promedios de 6.7 puntos y 3.5 asistencias en minutos limitados (15.1demedia), previo a ser enviado a Phoenix Suns, organización que lo rescindiendo su contrato.



De cualquier forma, Anthony es capaz de generar su propio tiro y acelerar el ritmo del partido, algo que puede ser clave para unos Lakers mermados ofensivamente.

1. Lonzo Ball

Aunque muchos no lo crean, el mediático hermano de LaMelo Ball aparece como la alternativa más completa. De 28 almanaques, el segundo pick del draft de 2017 viene de un ejercicio irregular en términos de salud, pero productivo en distintos rubros, en "apenas" 35 desafíos paraCleveland Cavaliers antes de pasar por el Utah Jazz y resultar cortado.



Entretanto, su defensa, visión de juego y facilidad para mejorar a sus compañeros encajan perfectamente con lo que necesitan los de púrpura y oro en ausencia de sus estrellas en ataque. Asimismo, el componente emocional de su regreso a la franquicia que lo vio debutar añade un elemento atractivo en lo comercial.

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