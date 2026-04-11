¿Quién es Kobe Bufkin, el jugador que dejaron libre los Lakers?

En la antesala a los playoffs de la NBA, Los Angeles Lakers continúan buscando ajustar su roster en medio de un panorama marcado por lesiones clave. Efectivamente, a pesar de las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves, la popular franquicia de Hollywood decidió liberar un cupo en su nómina, tras rescindir el contrato del joven Kobe Bufkin.

La información fue adelantada por el periodista Shams Charania y confirmada después por la organización del sur de California. El escolta zurdo había sido incorporado en enero pasado a los del Crypto.com Arena con un pacto de dos temporadas, pero su participación con el equipo principal resultó limitada desde su llegada.

Durante su breve paso por los Lakers, Bufkin apenas disputó 16 encuentros, con escasa presencia en la rotación; de hecho, sólo en cuatro ocasiones superó la barrera de los 10 minutos en la duela, lo que refleja las dificultades que tuvo para consolidarse dentro del esquema del entrenador JJ Redick en una zafra altamente competitiva. Su actuación más destacada se produjo en febrero, en un partido frente a San Antonio Spurs, cuando logró anotar siete puntos, pese a la derrota del club de púrpura y oro.

La decisión de cortar al escopetero de 22 años responde también a la necesidad de Los Angeles por mantener flexibilidad en su nómina de cara a los playoffs, especialmente ante la incertidumbre por el estado físico de Doncic, Reaves e incluso Marcus Smart, quien recién reapareció la noche del viernes a raíz de una ausencia prolongada por problemas de tobillo. Pues con un lugar disponible ahora, la gerencia californiana pudiera buscar reforzar su rotación con un experimentado miembro del backcourt (suena el legendario Chris Paul) o alguien mejor adaptado a las exigencias inmediatas.

¿Cómo ha sido la carrera de Kobe Bufkin en la NBA?

La etapa de Bufkin en la NBA ha sido, hasta ahora, breve y con escasa continuidad. A pesar de mostrar destellos de su talento, nunca ha logrado establecerse como una pieza regular en la rotación de los dos equipos a los que ha representado: Atlanta Hawks (2023-2025) y Lakers.

En un total de tres cursos en la elitista competición, el nacido en Michigan cosecha 4.2 puntos de media con 73.7% en libres, 35.4% de campo y un pobre 21.2% en triples, más 1.6 rebotes y 1.3 asistencias.

¿Cómo llegó Kobe Bufkin a la NBA?

Antes de su arribo al equipo angelino, Bufkin llamó la atención por su rendimiento en la G League, donde registró promedio de 24.7 unidades. Ese nivel de producción ofensiva fue clave para que los Lakers apostaran por su incorporación mediante un contrato multianual.

No obstante, fueron los Hawks quienes le dieron su primera oportunidad en la National Basketball Association, dado que lo seleccionaron en la posición 15 global (primera ronda) del draft de 2023, procedente de la tradicional Universidad de Michigan.

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